US Israel Iran War News LIVE Updates: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष का आज शनिवार को 15वां दिन है। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने अपनी बयानबाजी और सैन्य अभियानों को और तेज कर दिया है। इस युद्ध के कारण पूरे क्षेत्र में उथल-पुथल मची हुई है, जिसका असर तेल की आपूर्ति, समुद्री जहाजों के मार्गों और कई देशों की समग्र सुरक्षा स्थिति पर पड़ रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि लगभग 2500 मरीन और कम से कम एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप पश्चिम एशिया की ओर जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट और एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS Tripoli के कुछ हिस्सों को पश्चिम एशिया जाने का आदेश दिया गया है। इस कदम से क्षेत्र में सैनिकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी।

मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स न केवल एम्फीबियस लैंडिंग करने के लिए प्रशिक्षित होती हैं, बल्कि वे दूतावासों में सुरक्षा बढ़ाने, नागरिकों को निकालने और आपदा राहत कार्यों में भी विशेषज्ञता रखती हैं। हालांकि यह तैनाती क्षेत्र में सैनिकों की संख्या में एक बड़ी बढ़ोतरी है, लेकिन इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि कोई जमीनी अभियान जल्द ही शुरू होने वाला है या होगा भी।

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी के अनुसार, ईरान पर हुए अमेरिका-इजरायल के हमलों में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और ईरान के कई शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। इरावानी ने अमेरिका और इजरायल पर जान-बूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन देशों ने घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों और महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले किए हैं। अमेरिका स्थित ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी’ ने बताया कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। एजेंसी का अनुमान है कि कम से कम 1858 लोग मारे गए हैं, जिनमें आम नागरिक और सैन्यकर्मी, दोनों ही शामिल हैं।

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