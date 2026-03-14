Go to Live Updates

US Israel Iran War News LIVE Updates: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष का आज शनिवार को 15वां दिन है। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने अपनी बयानबाजी और सैन्य अभियानों को और तेज कर दिया है। इस युद्ध के कारण पूरे क्षेत्र में उथल-पुथल मची हुई है, जिसका असर तेल की आपूर्ति, समुद्री जहाजों के मार्गों और कई देशों की समग्र सुरक्षा स्थिति पर पड़ रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि लगभग 2500 मरीन और कम से कम एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप पश्चिम एशिया की ओर जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट और एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS Tripoli के कुछ हिस्सों को पश्चिम एशिया जाने का आदेश दिया गया है। इस कदम से क्षेत्र में सैनिकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी।

मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स न केवल एम्फीबियस लैंडिंग करने के लिए प्रशिक्षित होती हैं, बल्कि वे दूतावासों में सुरक्षा बढ़ाने, नागरिकों को निकालने और आपदा राहत कार्यों में भी विशेषज्ञता रखती हैं। हालांकि यह तैनाती क्षेत्र में सैनिकों की संख्या में एक बड़ी बढ़ोतरी है, लेकिन इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि कोई जमीनी अभियान जल्द ही शुरू होने वाला है या होगा भी।

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी के अनुसार, ईरान पर हुए अमेरिका-इजरायल के हमलों में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और ईरान के कई शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। इरावानी ने अमेरिका और इजरायल पर जान-बूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन देशों ने घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों और महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले किए हैं। अमेरिका स्थित ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी’ ने बताया कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। एजेंसी का अनुमान है कि कम से कम 1858 लोग मारे गए हैं, जिनमें आम नागरिक और सैन्यकर्मी, दोनों ही शामिल हैं।

Live Updates

अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए…

08:29 (IST) 14 Mar 2026

US-Israel-Iran War LIVE: अमेरिका ने मोजतबा खामेनेई की जानकारी देने वाले को इनाम की घोषणा की

अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई और कई अन्य उच्च पदस्थ ईरानी अधिकारियों के बारे में खुफिया जानकारी देने वाले को 10 मिलियन डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है।

08:19 (IST) 14 Mar 2026

US-Israel-Iran War LIVE: लेबनान ने इजरायल में दागे ड्रोन

लेबनानी समूह का कहना है कि उसने इजरायल के भीतर उत्तरी शहर यारा में इजरायली सैनिकों के खिलाफ आत्मघाती ड्रोन दागे।

08:16 (IST) 14 Mar 2026

US-Israel-Iran War LIVE: ईरानी सेना ने दी चेतावनी

ईरान की सेना ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर ईरान के तेल या ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर हमला किया गया, तो वह उन तेल कंपनियों और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाएगा जो इस क्षेत्र में अमेरिका के साथ काम कर रही हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार, यह चेतावनी उस समय आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के प्रमुख तेल केंद्र खार्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। खार्ग द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां से देश का लगभग 90% तेल विदेश भेजा जाता है।

08:13 (IST) 14 Mar 2026

होर्मुज स्ट्रेट से इस महीने अब तक सिर्फ 77 जहाज गुजरे

लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही काफी कम हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस महीने अब तक सिर्फ 77 जहाज ही इस समुद्री रास्ते से गुजर पाए हैं।

08:12 (IST) 14 Mar 2026

US-Israel-Iran War LIVE: बगदाद में तेज धमाकों की आवाज

एफपी के एक पत्रकार ने बताया कि शनिवार को इराक की राजधानी बगदाद में एक विस्फोट की आवाज सुनी गई, यह घटना शहर में ईरान समर्थित एक शक्तिशाली समूह पर मिसाइल हमले के कुछ घंटों बाद हुई।

08:10 (IST) 14 Mar 2026

US-Israel-Iran War LIVE: अमेरिका ने ईरान के खारग द्वीप पर हमला किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के प्रमुख तेल केंद्र खारग द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की है। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी नौसेना जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकरों को सुरक्षा प्रदान करना शुरू करेगी।