US-Israel Iran War LIVE: ईरान और इजरायल के बीच युद्ध को शुरू हुए 11 दिन हो गए हैं। दोनों तरफ से बमबारी और मिसाइल हमले लगातार जारी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छी बातचीत हुई जिसमें यूक्रेन में युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव पर चर्चा की। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन ने संकेत दिया है कि वह ईरान से जुड़े मामले को सुलझाने में भूमिका निभाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ईरान विवाद में मददगार बनना चाहते हैं। वहीं, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में हथियारों के हस्तांतरण के संबंध में ताइवान से कोई संपर्क नहीं किया है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सेनाएं ईरान के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए दक्षिण कोरिया में तैनात कुछ अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणालियों की तैनाती पर चर्चा कर रही हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी दी कि अगर उसने पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति रोकी तो वह युद्ध को और बढ़ा देंगे हालांकि उन्होंने संघर्ष के जल्द समाप्त होने की घोषणा भी की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की वायु सेना और नौसेना को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और भविष्यवाणी की कि संघर्ष उनके द्वारा निर्धारित चार सप्ताह की प्रारंभिक समय सीमा से काफी पहले समाप्त हो जाएगा, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि जीत कैसे होगी। इस बीच भारत ने बहरीन में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए सोमवार को एक परामर्श जारी कर क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने, उचित सावधानी बरतने और स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।

Live Updates