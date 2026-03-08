US-Israel Iran War New LIVE Updates: मिडिल ईस्ट की जंग का आज 9वां दिन है। बीते आठ दिनों में भयंकर तबाही मची है। अमेरिका, ईरान और इजरायल तीनों तरफ से बयानबाजी भी लगातार हो रही है। वहीं, नॉर्वे पुलिस के हवाले से बताया कि रविवार तड़के ओस्लो में अमेरिकी दूतावास के पास एक जोरदार धमाका हुआ। ओस्लो पुलिस विभाग ने एक बयान में कहा कि धमाके का कारण और इसमें शामिल लोगों के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बयान में कहा गया है, “पुलिस दूतावास से बातचीत कर रही है और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।”

यह घटना शनिवार को इराक के बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हुए कात्युशा रॉकेट हमले के बाद घटी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा, ईरान की राजधानी तेहरान और इजरायल के यरुशलम में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इजरायल का कहना है कि उसने शनिवार को एक नए हमले में ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि ईरान हार गया है और उसने मध्य पूर्व के पड़ोसियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और माफी मांगी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन द्वारा शनिवार को तनाव कम करने के संकेत देने और पड़ोसी देशों से हमलों के लिए माफी मांगने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप की ये टिप्पणियां आई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सशस्त्र बलों को निर्देश दिया गया है: “पड़ोसी देशों पर तब तक हमला न करें या मिसाइलें न दागें जब तक कि उन पर वहां से हमला न किया जाए।” पेजेश्कियन ने ईरान के पड़ोसी देशों को अपना भाई बताया और कहा, “हमारा पड़ोसी देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है।” ईरान के राष्ट्रपति ने शनिवार को कहा कि अमेरिका द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग एक सपना है जिसे उन्हें अपने साथ कब्र में ले जाना चाहिए।

Live Updates

मध्य पूर्व के हालात तेजी से बदल रहे हैं। हम इस लाइव ब्लॉग में आपको हर अपडेट, हर प्रतिक्रिया और हर मोर्चे से आने वाली ताजा जानकारी तुरंत देते रहेंगे...