US-Israel Iran War New LIVE Updates: मिडिल ईस्ट की जंग का आज 9वां दिन है। बीते आठ दिनों में भयंकर तबाही मची है। अमेरिका, ईरान और इजरायल तीनों तरफ से बयानबाजी भी लगातार हो रही है। वहीं, नॉर्वे पुलिस के हवाले से बताया कि रविवार तड़के ओस्लो में अमेरिकी दूतावास के पास एक जोरदार धमाका हुआ। ओस्लो पुलिस विभाग ने एक बयान में कहा कि धमाके का कारण और इसमें शामिल लोगों के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बयान में कहा गया है, “पुलिस दूतावास से बातचीत कर रही है और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।”
यह घटना शनिवार को इराक के बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हुए कात्युशा रॉकेट हमले के बाद घटी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा, ईरान की राजधानी तेहरान और इजरायल के यरुशलम में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इजरायल का कहना है कि उसने शनिवार को एक नए हमले में ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि ईरान हार गया है और उसने मध्य पूर्व के पड़ोसियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और माफी मांगी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन द्वारा शनिवार को तनाव कम करने के संकेत देने और पड़ोसी देशों से हमलों के लिए माफी मांगने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप की ये टिप्पणियां आई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सशस्त्र बलों को निर्देश दिया गया है: “पड़ोसी देशों पर तब तक हमला न करें या मिसाइलें न दागें जब तक कि उन पर वहां से हमला न किया जाए।” पेजेश्कियन ने ईरान के पड़ोसी देशों को अपना भाई बताया और कहा, “हमारा पड़ोसी देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है।” ईरान के राष्ट्रपति ने शनिवार को कहा कि अमेरिका द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग एक सपना है जिसे उन्हें अपने साथ कब्र में ले जाना चाहिए।
मध्य पूर्व के हालात तेजी से बदल रहे हैं। हम इस लाइव ब्लॉग में आपको हर अपडेट, हर प्रतिक्रिया और हर मोर्चे से आने वाली ताजा जानकारी तुरंत देते रहेंगे...
बेरुत के होटल को इजरायल ने बनाया निशाना
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि इजरायली हवाई हमले में बेरूत के मध्य में स्थित रौशे जिले के एक होटल को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम चार लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए। समुद्र तट पर स्थित होटल के घटनास्थल पर मौजूद एएफपी के एक फोटोग्राफर ने टूटी हुई खिड़कियों और कुछ कमरों में भारी क्षति देखी, जबकि सुरक्षा बलों ने घटनास्थल के चारों ओर घेरा बना लिया था।
देशों की रक्षा में मदद के अनुरोधों पर विचार कर रहे- ऑस्ट्रेलियाई सरकार
ऑस्ट्रेलिया सरकार ने रविवार को कहा कि वह पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान द्वारा हमला किए गए देशों की रक्षा में सहायता के अनुरोधों पर विचार कर रही है। हालांकि, देश ने स्पष्ट किया है कि वह ईरान में किसी भी सैन्य अभियान में भाग नहीं लेगा। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा, "कई ऐसे देश हैं जो इस समझौते में भागीदार नहीं हैं, फिर भी ईरान ने इस माध्यम से उन पर हमले किए हैं। परिणामस्वरूप, यह स्वाभाविक है कि हमसे सहायता मांगी गई है, और हम इस पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे।"
ईरान के बुशहर शहर में दिखा धुएं का गुबार
इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान में लगातार कहर बरसा रहे हैं। ईरान में एक और हमले की खबर सामने आई है। बुशहर शहर के ऊपर धुएं का विशाल गुबार उठता दिखाई दे रहा है।