US-Israel Iran War New LIVE Updates: US-इजरायल-ईरान संघर्ष सातवें दिन और तेज हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान ने अज़रबैजान और क़तर में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि भारतीय महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को टॉरपीडो से डुबाने के लिए अमेरिका को ‘पछतावा’ होगा। इसी बीच एक धार्मिक नेता ने डोनाल्ड ट्रंप के ‘खून’ की मांग करने वाला बयान दिया।
दूसरी ओर, इजरायली सेना ने बताया कि पिछले 24 घंटों में लेबनान में ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह के 80 ठिकानों पर हमला किया गया। साथ ही ईरान के अंदर भी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स समेत कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमलों की एक नई लहर चलाई गई।
इस बीच एक बड़ी घटना में अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा दागे गए टॉरपीडो से श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी युद्धपोत डूब गया जिसमें कम से कम 87 लोगों की मौत हो गई। लगभग 32 लोगों को बचाकर श्रीलंका के दक्षिणी शहर गाले के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि वह युद्धपोत ‘शांत तरीके से डूब गया।’ इसी दौरान कुवैत के पास खाड़ी क्षेत्र में एक तेल टैंकर में भी धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के बाईं ओर बड़ा विस्फोट देखा गया जिसके बाद उसमें पानी भरने लगा। जहाज के कप्तान ने बताया कि धमाके के बाद एक छोटी नाव को उस इलाके से दूर जाते हुए देखा गया। यह घटना कुवैत के मुबारक अल कबीर पोर्ट से लगभग 30 नॉटिकल मील (करीब 56 किमी) दक्षिण-पूर्व में हुई। यूएसए-इजरायल-ईरान युद्ध की हर बड़ी खबर पढ़ें लाइव…
खामेनेई की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन : कश्मीर घाटी में पाबंदियां बढ़ायी गयीं
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में कश्मीर घाटी में शुक्रवार दोपहर की नमाज के बाद प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनजर प्राधिकारियों ने लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में खामेनेई की हत्या के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के कारण घाटी में जनजीवन लगातार छठे दिन भी अस्त-व्यस्त है। हत्या के विरोध में कश्मीर भर में अचानक प्रदर्शन शुरू होने के बाद सोमवार को ये प्रतिबंध लगाए गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और धार्मिक नेताओं के साथ बैठक की, ताकि सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। बैठक के बाद अब्दुल्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद विरोध प्रदर्शन थम गए। सरकार ने शनिवार तक शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है और मोबाइल इंटरनेट की गति कम कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के जमावड़े को रोकने के लिए सुबह शहर भर में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मियों को तैनात किया गया है। (भाषा)
ईरान की सैन्य क्षमता खत्म: ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि वह अमेरिका और इज़रायल के संभावित जमीनी हमले के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि यह 'समय की बर्बादी' है क्योंकि उनके अनुसार ईरान पहले ही अपनी नौसेना और कई सैन्य क्षमताएं खो चुका है।
ट्रंप का यह बयान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की चेतावनी के जवाब में आया है। अराघची ने कहा था कि यदि अमेरिका और इज़रायल जमीनी हमला करते हैं तो यह दोनों देशों के लिए 'बहुत बड़ा विनाशकारी कदम' साबित होगा।
ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वह ईरान के भविष्य के नेतृत्व को प्रभावित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा 'अच्छा नेता' चाहिए जो अगले 10 वर्षों में देश की सैन्य क्षमताओं को फिर से खड़ा न करे।
US-Israel Iran War LIVE: जापान ने ईरान में हिरासत में लिए गए अपने दो नागरिकों की रिहाई की मांग की
जापान ने ईरान में हिरासत में लिए गए अपने दो नागरिकों की रिहाई की मांग की है। जापान ने पुष्टि की है कि उसके दो नागरिक इस समय ईरान में हिरासत में हैं और सरकार उनकी जल्द रिहाई के लिए प्रयास कर रही है।
जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने जापान में ईरान के राजदूत से मुलाकात की और कहा कि हिरासत में लिए गए नागरिकों की सुरक्षा और रिहाई 'बेहद महत्वपूर्ण मामला' है। रिपोर्ट के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों में से एक NHK के तेहरान ब्यूरो प्रमुख बताए जा रहे हैं जिन्हें 20 जनवरी को हिरासत में लिया गया था।
हालांकि अधिकारियों के मुताबिक दोनों जापानी नागरिक सुरक्षित हैं और संघर्ष शुरू होने के बाद से उनसे संपर्क भी किया गया है। (CNN)
1- ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हवाई हमलों के पहले चरण के दौरान मौत हो गई थी।
2- अमेरिकी सीनेट ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने की मांग की गई थी। ताकि वे कांग्रेस की अनुमति के बिना ईरान के खिलाफ युद्ध जारी न रख सकें। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव के खिलाफ 53 वोट पड़े और 47 वोट इसके पक्ष में रहे।
3- कतर में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है और उनसे कतर की सक्षम सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
4- ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि साइप्रस में ब्रिटिश सैन्य अड्डे को निशाना बनाने वाला 'शाहेद-टाइप ड्रोन' ईरान से लॉन्च नहीं किया गया था। यह जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया ने भी दी।
5- कुवैत हमले में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों में से आखिरी दो के नाम भी पेंटागन ने जारी कर दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को चार सैनिकों की पहचान बताई गई थी। ये सैनिक रविवार को मारे गए थे, जब कुवैत के पोर्ट शुआइबा में एक कमांड सेंटर पर ड्रोन हमला हुआ, जो अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के एक दिन बाद हुआ था।
मध्य-पूर्व से ब्रिटिश नागरिकों को निकालने के लिए ब्रिटेन सरकार द्वारा चार्टर की गई पहली उड़ान लंदन स्टैनस्टेड हवाईअड्डे पर उतर गई। यह विमान ओमान के मस्कट से यात्रियों को लेकर आया था, हालांकि इसकी उड़ान में देरी हुई थी।
ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 1.40 लाख से अधिक ब्रिटिश नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिनमें से लगभग 4,000 लोग अब तक अपने देश लौट चुके हैं।
इसी बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार की आलोचना हो रही है क्योंकि आरोप है कि अबू धाबी से चलने वाली निकासी उड़ानों में सभी सीटें नहीं भरी गईं और एक उड़ान में केवल लगभग एक-तिहाई सीटें ही भरी थीं।
वहीं एमिरेट्स और एतिहाद एयरवेज जैसी एयरलाइंस ने सीमित सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं, लेकिन हवाई क्षेत्र बंद होने और मिसाइल हमलों के खतरे की वजह से हवाई यात्रा अभी भी प्रभावित हो रही है।