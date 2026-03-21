US-Israel-Iran War LIVE: ईरान‑इजरायल और अमेरिका के बीच चला आ रहा युद्ध आज 22वें दिन में प्रवेश कर गया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ईरान अपने शीर्ष नेतृत्व के एक के बाद एक मारे जाने से अंदरूनी झटकों से भी जूझ रहा है। इसी बीच, ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार तड़के कई विस्फोटों की सूचना मिली है। यह जानकारी अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने दी है। वॉयस ऑफ अमेरिका की फारसी सेवा के अनुसार, आजादी टावर के पास पश्चिमी एकबतन जिले और ओलंपिक विलेज क्षेत्र में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। तेहरान के उत्तर-पश्चिम में स्थित माजंदरान प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र केलारदश्त में भी लड़ाकू विमानों की गतिविधि और विस्फोटों की सूचना मिली है।
इजरायल ने तेहरान में हमले किए: इजरायली सेना ने कहा कि उसने शनिवार तड़के तेहरान में उन ठिकानों पर हमले किए जिन्हें उसने रिजाइम टारगेट बताया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर दी गई है कि ईरान ने हाल ही में हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया के अमेरिकी-ब्रिटिश सैन्य अड्डे की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ईरान से लगभग 2,500 मील (4,000 किमी) दूर स्थित इस अड्डे पर दोनों में से कोई भी मिसाइल नहीं गिरी, लेकिन इस घटना से संकेत मिलता है कि तेहरान के पास पहले की तुलना में अधिक दूरी तक मार करने की क्षमता हो सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक, एक मिसाइल बीच रास्ते में ही विफल हो गई, जबकि दूसरी को एक अमेरिकी युद्धपोत ने रोक लिया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसे सफलतापूर्वक नष्ट किया गया या नहीं। पेंटागन ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
यहां अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के LIVE अपडेट दिए गए हैं
US-Israel-Iran War LIVE: सादाबाद पैलेस के अंदर कई इमारतें क्षतिग्रस्त
सरकारी समाचार एजेंसियों के अनुसार, तेहरान पर हाल ही में हुए हवाई हमलों के झटकों से सादाबाद पैलेस परिसर के भीतर कई ऐतिहासिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उत्तरी तेहरान में स्थित यह प्रमुख पर्यटन स्थल, एक पूर्व शाही संपत्ति है जिसमें एक बड़ा पार्क और कई इमारतें हैं जिन्हें संग्रहालयों में परिवर्तित कर दिया गया है और जो ईरान की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं।
US-Israel-Iran War LIVE: इजरायल ने ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम किया
इजरायल की सेना ने कहा कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से दागी गई मिसाइलों को रोक रही हैं, जो दो घंटे के भीतर ईरान को निशाना बनाकर की गई दूसरी मिसाइलों की बौछार है। सेना ने निवासियों को आश्रय स्थलों में जाने और अगली सूचना तक वहीं रहने का निर्देश दिया है, क्योंकि मिसाइलों को रोकने का अभियान जारी है।
US-Israel-Iran War LIVE: ईरान का जापान को होर्मुज प्रस्ताव
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्योडो न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि ईरान वैश्विक ईंधन आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग, होर्मुज स्ट्रेट से जापानी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। शुक्रवार को हुए टेलीफोन साक्षात्कार में, अराघची ने मार्ग बंद करने से इनकार किया और कहा कि ईरान पर हमला करने वाले देशों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है जबकि अन्य को सहायता की पेशकश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान जापान के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए तैयार है।
US-Israel-Iran War LIVE: लेबनान में एक व्यक्ति की मौत
लेबनान के सरकारी मीडिया ने बताया कि शनिवार तड़के दक्षिणी कस्बे में एक घर पर इजरायली हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा, "इजरायली लड़ाकू विमानों ने तड़के गंदौरिये कस्बे में एक घर पर भीषण हमला किया। जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति शहीद हो गया और दो घायल लोगों को मलबे से निकाला गया।"
US-Israel-Iran War LIVE: बगदाद में अमेरिकी अड्डे पर लगी भीषण आग
बगदाद में अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर लगी भीषण आग का एक वीडियो वायरल हो गया है, जो कथित तौर पर ड्रोन हमलों के बाद लगी है।
US-Israel-Iran War LIVE: ईरान ने दागी अमेरिकी बैस पर मिसाइलें
वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर दी गई है कि ईरान ने हाल ही में हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया के संयुक्त अमेरिकी-ब्रिटिश सैन्य अड्डे की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ईरान से लगभग 2,500 मील (4,000 किमी) दूर स्थित इस अड्डे पर दोनों में से कोई भी मिसाइल नहीं गिरी, लेकिन इस घटना से संकेत मिलता है कि तेहरान के पास पहले की तुलना में अधिक दूरी तक मार करने की क्षमता हो सकती है।
US-Israel-Iran War LIVE: ईरान ने यूएई को चेतावनी दी
ईरान के शीर्ष सैन्य कमान ने संयुक्त अरब अमीरात को चेतावनी दी है कि वह फारस की खाड़ी में ईरान के कब्जे वाले द्वीपों पर हमले के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल न होने दे। यह चेतावनी शुक्रवार को खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय से जारी की गई, जो ईरान की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के बीच अभियानों का समन्वय करता है। प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम ज़ोल्फ़ाक़ारी ने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता के खिलाफ किसी भी आक्रामकता के स्रोत पर प्रहार करेगा और कहा कि यूएई की धरती से अबू मूसा और ग्रेटर तुनब को निशाना बनाकर किए गए किसी भी भविष्य के हमले का "कठोर और करारा" जवाब दिया जाएगा।
US-Israel-Iran War LIVE: सऊदी अरब ने इजरायल के हमलों की निंदा की
सऊदी अरब ने सीरिया में सैन्य ढांचे पर इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें खुली आक्रामकता बताया है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले "अंतर्राष्ट्रीय कानून और सीरिया की संप्रभुता का घोर उल्लंघन" हैं। रियाद ने सीरिया की सरकार और जनता के साथ अपनी एकजुटता दोहराई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन को रोकने का आग्रह किया।