US-Israel-Iran War LIVE: ईरान‑इजरायल और अमेरिका के बीच चला आ रहा युद्ध आज 22वें दिन में प्रवेश कर गया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ईरान अपने शीर्ष नेतृत्व के एक के बाद एक मारे जाने से अंदरूनी झटकों से भी जूझ रहा है। इसी बीच, ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार तड़के कई विस्फोटों की सूचना मिली है। यह जानकारी अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने दी है। वॉयस ऑफ अमेरिका की फारसी सेवा के अनुसार, आजादी टावर के पास पश्चिमी एकबतन जिले और ओलंपिक विलेज क्षेत्र में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। तेहरान के उत्तर-पश्चिम में स्थित माजंदरान प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र केलारदश्त में भी लड़ाकू विमानों की गतिविधि और विस्फोटों की सूचना मिली है।

इजरायल ने तेहरान में हमले किए: इजरायली सेना ने कहा कि उसने शनिवार तड़के तेहरान में उन ठिकानों पर हमले किए जिन्हें उसने रिजाइम टारगेट बताया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर दी गई है कि ईरान ने हाल ही में हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया के अमेरिकी-ब्रिटिश सैन्य अड्डे की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ईरान से लगभग 2,500 मील (4,000 किमी) दूर स्थित इस अड्डे पर दोनों में से कोई भी मिसाइल नहीं गिरी, लेकिन इस घटना से संकेत मिलता है कि तेहरान के पास पहले की तुलना में अधिक दूरी तक मार करने की क्षमता हो सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक, एक मिसाइल बीच रास्ते में ही विफल हो गई, जबकि दूसरी को एक अमेरिकी युद्धपोत ने रोक लिया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसे सफलतापूर्वक नष्ट किया गया या नहीं। पेंटागन ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

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