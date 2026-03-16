US Israel Iran War News LIVE Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध का सोमवार को 17वां दिन है। ईरान की तरफ से आए ड्रोन की वजह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आग लग गई। दुबई मीडिया ऑफिस ने इस घटना की पुष्टि की है। इस हमले में एक ईंधन टैंक प्रभावित हुआ है। सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर लगातार काम कर रही हैं। अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला अल सऊद से फोन पर बातचीत की। कतर के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में जारी सैन्य तनाव पर चर्चा की। बयान में कहा गया है, “दोनों पक्षों ने कतर, सऊदी अरब और कई अन्य मित्र देशों पर ईरान द्वारा किए गए अनुचित हमलों की कड़ी निंदा की।” इसमें आगे कहा गया है, “उन्होंने सभी प्रकार की तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों को तत्काल रोकने, बातचीत की मेज पर लौटने की जरूरत पर बल दिया।”

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या बोले ट्रंप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, “यह ऐसी चीज है जिसकी हमें जरूरत नहीं है और इन देशों को इसकी जरूरत है। सालों से हम (होर्मुज स्ट्रेट) का रखरखाव कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जब युद्ध समाप्त हो गया है, अब जब ईरान सैन्य दृष्टि से कमजोर हो गया है। मुझे लगता है कि अन्य देशों का इसमें शामिल होना अच्छी बात है। अब, जैसा कि मैंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कहा था, जो अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर को होर्मुज के रास्ते में भेजने में कुछ हिचकिचा रहे थे, यह अच्छा होता। यह दो हफ्ते पहले की बात है। जैसे ही हमने इसे लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम काफी मजबूत स्थिति में हैं। यह एक तरीका है जिससे हर कोई जानता है। उन्होंने कहा, ‘हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना चाहेंगे।’ मैंने कहा, ‘मैं उन्हें युद्ध जीतने के बाद नहीं चाहता। मैं उन्हें युद्ध शुरू होने से पहले चाहता हूं।’ इसलिए, चाहे हमें समर्थन मिले या न मिले, मैं यह कह सकता हूं और मैंने उनसे भी यही कहा, हम याद रखेंगे।”

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