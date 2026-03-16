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US Israel Iran War News LIVE Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध का सोमवार को 17वां दिन है। ईरान की तरफ से आए ड्रोन की वजह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आग लग गई। दुबई मीडिया ऑफिस ने इस घटना की पुष्टि की है। इस हमले में एक ईंधन टैंक प्रभावित हुआ है। सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर लगातार काम कर रही हैं। अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला अल सऊद से फोन पर बातचीत की। कतर के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में जारी सैन्य तनाव पर चर्चा की। बयान में कहा गया है, “दोनों पक्षों ने कतर, सऊदी अरब और कई अन्य मित्र देशों पर ईरान द्वारा किए गए अनुचित हमलों की कड़ी निंदा की।” इसमें आगे कहा गया है, “उन्होंने सभी प्रकार की तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों को तत्काल रोकने, बातचीत की मेज पर लौटने की जरूरत पर बल दिया।”

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या बोले ट्रंप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, “यह ऐसी चीज है जिसकी हमें जरूरत नहीं है और इन देशों को इसकी जरूरत है। सालों से हम (होर्मुज स्ट्रेट) का रखरखाव कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जब युद्ध समाप्त हो गया है, अब जब ईरान सैन्य दृष्टि से कमजोर हो गया है। मुझे लगता है कि अन्य देशों का इसमें शामिल होना अच्छी बात है। अब, जैसा कि मैंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कहा था, जो अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर को होर्मुज के रास्ते में भेजने में कुछ हिचकिचा रहे थे, यह अच्छा होता। यह दो हफ्ते पहले की बात है। जैसे ही हमने इसे लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम काफी मजबूत स्थिति में हैं। यह एक तरीका है जिससे हर कोई जानता है। उन्होंने कहा, ‘हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना चाहेंगे।’ मैंने कहा, ‘मैं उन्हें युद्ध जीतने के बाद नहीं चाहता। मैं उन्हें युद्ध शुरू होने से पहले चाहता हूं।’ इसलिए, चाहे हमें समर्थन मिले या न मिले, मैं यह कह सकता हूं और मैंने उनसे भी यही कहा, हम याद रखेंगे।”

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अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए...

08:53 (IST) 16 Mar 2026

US Israel Iran War News LIVE Updates: दुबई से आने जाने वाली फ्लाइटें निलंबित

हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन द्वारा फ्यूल टैंक पर हमला करने के बाद दुबई से आने-जाने वाली सभी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं

08:41 (IST) 16 Mar 2026

US Israel Iran War News LIVE Updates: यूएई में 19 भारतीयों पर कार्रवाई

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 35 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, जिनमें 19 भारतीय शामिल हैं। इन पर सोशल मीडिया पर भ्रामक या मनगढ़ंत सामग्री वाले वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। ये वीडियो मध्य पूर्व में पिछले महीने के अंत में अमेरिका और इजरायल की सेनाओं द्वारा ईरान पर हवाई हमले शुरू होने के बाद से चल रहे युद्ध के दौरान बनाए गए हैं। यूएई के अधिकारियों ने कहा कि जांच में पता चला है कि संदिग्धों ने क्षेत्रीय तनाव से जुड़े हेरफेर किए गए फुटेज और कहानियों को फैलाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था।

08:29 (IST) 16 Mar 2026

US Israel Iran War News LIVE Updates: अमीरात एयरलाइन ने जारी की एडवाइजरी

दुबई हवाई अड्डे के पास ड्रोन हमलों के कारण लगी आग के मद्देनजर, अमीरात एयरलाइन ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी की। एयरलाइन ने ट्वीट किया, “दुबई आने-जाने वाली सभी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। कृपया हवाई अड्डे पर न जाएं। अमीरात एयरलाइन अपडेट मिलते ही साझा करेगी। हम अपने ग्राहकों को उनकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”

08:16 (IST) 16 Mar 2026

US Israel Iran War News LIVE Updates: ईरान के ड्रोन बनाने वाली जगह पर हमला- ट्रंप

अल-जजीरा के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जहां ईरान ड्रोन बना रहा है, जिनका इस्तेमाल अमेरिका और इजरायल पर हमले करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा, “ईरान के पास अब बहुत कम मारक क्षमता बची है। हमने उनकी उत्पादन क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया है।”

08:03 (IST) 16 Mar 2026

US Israel Iran War News LIVE Updates: फ्रांस के राष्ट्रपति ने ईरानी राष्ट्रपति से की बात

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ ने ट्वीट किया, "मैंने अभी-अभी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात की है। मैंने उनसे आग्रह किया कि वे ईरान द्वारा क्षेत्र के देशों पर, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, लेबनान और इराक सहित, किए जा रहे अस्वीकार्य हमलों को तत्काल समाप्त करें। मैंने उन्हें याद दिलाया कि फ्रांस अपने हितों, अपने क्षेत्रीय साझेदारों और नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य से एक सख्त रक्षात्मक ढांचे के भीतर कार्य कर रहा है और हमारे देश को निशाना बनाना अस्वीकार्य है।"

07:53 (IST) 16 Mar 2026

US Israel Iran War News LIVE Updates: हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, "हमारे पास बात करने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इसके बारे में आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। यह जीवन की उन छोटी-मोटी समस्याओं में से एक है। जैसा कि आपने शायद ईरान में सुना होगा, आज हमें कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। सैन्य दृष्टि से बहुत मजबूत परिणाम। हम जलडमरूमध्य की निगरानी के बारे में देशों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वे ही हैं, आप जानते हैं, हमें बहुत कम तेल मिलता है, 1%, 2% और चीन, उदाहरण के लिए, अपने तेल का लगभग 90% होर्मुज जलडमरूमध्य से प्राप्त करता है।"

07:47 (IST) 16 Mar 2026

US Israel Iran War News LIVE Updates: दुबई एयरपोर्ट के पास लगी आग पर काबू पाने के प्रयास जारी

दुबई हवाई अड्डे के पास लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल अभियान जारी है।

07:46 (IST) 16 Mar 2026

US Israel Iran War News LIVE Updates: तेल डिपो पर हमला इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सोमवार को इजरायल द्वारा तेहरान के ईंधन डिपो पर की गई बमबारी को "अंतर्राष्ट्रीय कानून" का उल्लंघन बताया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "तेहरान में इजरायल द्वारा ईंधन डिपो पर की गई बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और पर्यावरण विनाश के समान है। निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को दीर्घकालिक नुकसान होगा। मिट्टी और भूजल का प्रदूषण पीढ़ियों तक असर डाल सकता है। इजरायल को उसके युद्ध अपराधों के लिए दंडित किया जाना चाहिए।"