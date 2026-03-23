US-Israel-Iran War News Live Updates: अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे युद्ध के बीच वैश्विक जलमार्ग पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के उद्देश्य से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ जहाजों पर 20 लाख डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) का शुल्क लगाने का फैसला किया है। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य ईरानी सांसद अलाएद्दीन बोरौजेर्दी ने सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग को बताया कि यह भारी शुल्क पहले ही लागू किया जा चुका है। बोरौजेर्दी ने कहा, “स्ट्रेट पार करने वाले कुछ जहाजों से ट्रांजिट फीस के रूप में 20 लाख डॉलर वसूलना ईरान की ताकत को दर्शाता है।” उन्होंने आगे कहा, “चूंकि युद्ध की लागत होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें ऐसा करना होगा और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस लेनी होगी।” उन्होंने दावा किया कि यह कदम इस्लामी गणराज्य के अधिकार को दिखाता है।

ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर तेहरान 48 घंटे के अंदर होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो उसके पावर प्लांट को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट कर लिखा, “अगर ईरान अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके विभिन्न बिजली संयंत्रों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी।” अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों का ईरान ने जवाब दिया है और चेतावनी दी कि अगर अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों पर हमला करता है तो वह होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर देगा और वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमला करेगा। पढ़ें होर्मुज स्ट्रेट से भारत आने में जहाजों को कितना समय लगता है?

अबू धाबी में एक भारतीय नागरिक घायल: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोका। इसके बाद गिरे मलबे में एक भारतीय नागरिक घायल हो गया। अबू धाबी मीडिया कार्यालय के अनुसार, यह घटना अबू धाबी के अल शवामेख इलाके में हुई। अबू धाबी मीडिया ने एक पोस्ट में कहा, “एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोके जाने के बाद अल शवामेख इलाके में मलबा गिरने की घटना पर अबू धाबी के संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई की है। इस घटना में एक भारतीय नागरिक को मामूली चोटें आई हैं।”

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