US-Israel-Iran War News Live Updates: अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे युद्ध के बीच वैश्विक जलमार्ग पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के उद्देश्य से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ जहाजों पर 20 लाख डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) का शुल्क लगाने का फैसला किया है। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य ईरानी सांसद अलाएद्दीन बोरौजेर्दी ने सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग को बताया कि यह भारी शुल्क पहले ही लागू किया जा चुका है। बोरौजेर्दी ने कहा, “स्ट्रेट पार करने वाले कुछ जहाजों से ट्रांजिट फीस के रूप में 20 लाख डॉलर वसूलना ईरान की ताकत को दर्शाता है।” उन्होंने आगे कहा, “चूंकि युद्ध की लागत होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें ऐसा करना होगा और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस लेनी होगी।” उन्होंने दावा किया कि यह कदम इस्लामी गणराज्य के अधिकार को दिखाता है।
ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर तेहरान 48 घंटे के अंदर होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो उसके पावर प्लांट को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट कर लिखा, “अगर ईरान अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके विभिन्न बिजली संयंत्रों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी।” अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों का ईरान ने जवाब दिया है और चेतावनी दी कि अगर अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों पर हमला करता है तो वह होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर देगा और वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमला करेगा। पढ़ें होर्मुज स्ट्रेट से भारत आने में जहाजों को कितना समय लगता है?
अबू धाबी में एक भारतीय नागरिक घायल: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोका। इसके बाद गिरे मलबे में एक भारतीय नागरिक घायल हो गया। अबू धाबी मीडिया कार्यालय के अनुसार, यह घटना अबू धाबी के अल शवामेख इलाके में हुई। अबू धाबी मीडिया ने एक पोस्ट में कहा, “एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोके जाने के बाद अल शवामेख इलाके में मलबा गिरने की घटना पर अबू धाबी के संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई की है। इस घटना में एक भारतीय नागरिक को मामूली चोटें आई हैं।”
US-Israel-Iran War LIVE: एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस पश्चिम एशिया के लिए 30 उड़ानें संचालित करेंगी
एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मिलकर 23 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया क्षेत्र से आने-जाने वाली 30 शेड्यूल और नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स संचालित करेंगी। दोनों एयरलाइंस जेद्दाह के लिए अपनी-अपनी निर्धारित सेवाएं जारी रखेंगी, भारत और जेद्दाह के बीच कुल 10 उड़ानें होंगी। इनमें से एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक-एक वापसी उड़ान संचालित करेगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, कोझिकोड और मंगलौर से एक-एक उड़ान संचालित करेगी।
US-Israel-Iran War LIVE: होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान ने लगाया टोल
अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे युद्ध के बीच वैश्विक जलमार्ग पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के उद्देश्य से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ जहाजों पर 20 लाख डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) का शुल्क लगाने का फैसला किया है।
फ़ार्स समाचार एजेंसी के अनुसार, लगातार बमबारी की आशंकाओं के बावजूद, ईरानी लोग अमेरिका-इजराइल युद्ध के विरोध में देश भर के शहरों में इकट्ठा हुए। रिपोर्ट के अनुसार, रविवार देर रात दक्षिणपूर्वी शहर करमान में एक बड़ी भीड़ जमा हुई, जो झंडे लहरा रही थी और सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के फोटो पकड़े हुए थी।
US-Israel-Iran War LIVE: तेहरान के पांच इलाकों में धमाकों की आवाज
फार्स समाचार एजेंसी ने तेहरान के पांच इलाकों में भयानक विस्फोटों की आवाज की सूचना दी।
US-Israel-Iran War LIVE: ब्रिटेन के पीएम करेंगे
सरकार ने बताया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सोमवार को ईरान युद्ध के आर्थिक परिणामों पर एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें वित्त मंत्री राहेल रीव्स और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली भी उपस्थित रहेंगे।
US-Israel-Iran War LIVE: बहुत हो गया अब इस युद्ध को खत्म करो- डेमोक्रेट नेता
अमेरिकी सीनेट में अल्पमत के नेता चक शूमेर ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान को समाप्त करने का आह्वान किया है। शूमेर ने X पर पोस्ट किए गए एक बयान में लिखा, "बहुत हो गया। इस युद्ध को समाप्त करो,"
US-Israel-Iran War LIVE: अमेरिकी दूतावास ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद शोक संवेदना व्यक्त की
कतर स्थित अमेरिकी दूतावास ने कतर में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसमें कहा गया है, "इस कठिन समय में हम अपने कतरी और तुर्की सहयोगियों के साथ एकजुटता से खड़े हैं।"
US-Israel-Iran War LIVE: आईईए प्रमुख ने पश्चिम एशिया में 'बहुत गंभीर' संकट की चेतावनी दी
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फातिह बिरोल ने सोमवार को पश्चिम एशिया में बिगड़ती स्थिति के बारे में चेतावनी देते हुए इसे "बहुत गंभीर" बताया और कहा कि देश को एक दशक में सबसे भीषण ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित करते हुए बिरोल ने कहा, "हममें से कई लोगों को 1970 के दशक में आए दो लगातार तेल संकट याद होंगे... उस समय, प्रत्येक संकट में, दुनिया ने लगभग पांच मिलियन बैरल प्रति दिन का नुकसान उठाया था, दोनों संकटों को मिलाकर, यह आंकड़ा 10 मिलियन बैरल प्रति दिन था।"
US-Israel-Iran War LIVE: तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं
अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की राजधानी तेहरान के पूर्वी हिस्से में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं।
US-Israel-Iran War LIVE: ट्रंप ने डेमोक्रेट्स की आलोचना की
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि रिपब्लिकन को डेमोक्रेट्स के साथ तब तक कोई समझौता नहीं करना चाहिए जब तक वे "सेव अमेरिका एक्ट" का समर्थन नहीं करते, और इसे सीनेट की किसी भी मौजूदा प्राथमिकता से अधिक महत्वपूर्ण बताया।
US-Israel-Iran War LIVE: ईरान में 92 मिलियन लोग 23 दिनों से इंटरनेट से वंचित
ईरान में जारी इंटरनेट ब्लैकआउट लगातार चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, जिससे प्रतिबंधित कनेक्टिविटी के 500 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अधिकारी लगभग पूर्ण रूप से इंटरनेट बंद लागू करने का प्रयास जारी रखे हुए हैं।
US-Israel-Iran War LIVE: ईरान की आक्रामकता की क्षमता को ध्वस्त कर दिया- अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ईरान संघर्ष पर पूरी तरह से नियंत्रण में है और हमने ईरान की आक्रामकता की क्षमता को नष्ट कर दिया है।
US-Israel-Iran War LIVE: कश्मीर ने सोने और नकद दान के माध्यम से ईरान के साथ एकजुटता दिखाई
कश्मीर के निवासी अमेरिका-इजरायल युद्ध से प्रभावित ईरानियों की सहायता के लिए अपने सोने के खजाने और नकदी का दान कर रहे हैं।