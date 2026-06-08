US Israel Iran War LIVE Updates: पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति एक बार फिर बन गई है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हवाई हमलों के बाद ईरान और हिजबुल्ला ने मिलकर कई मिसाइलें दागीं। इसके बाद इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की।

इजरायल की ओर से यह हमला ऐसे समय में किया गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा न करने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में चल रही है और जल्द ही सहमति बन सकती है। हालांकि, इस हमले के बाद क्षेत्र में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है।

इजरायल के निशाने पर तेहरान, तबरीज और पश्चिमी ईरान के कई इलाके बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए कई जगह स्कूल बंद करने पड़े हैं। इस तनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए।

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