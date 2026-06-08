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US Israel Iran War LIVE Updates: पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति एक बार फिर बन गई है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हवाई हमलों के बाद ईरान और हिजबुल्ला ने मिलकर कई मिसाइलें दागीं। इसके बाद इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की।

इजरायल की ओर से यह हमला ऐसे समय में किया गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा न करने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में चल रही है और जल्द ही सहमति बन सकती है। हालांकि, इस हमले के बाद क्षेत्र में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है।

इजरायल के निशाने पर तेहरान, तबरीज और पश्चिमी ईरान के कई इलाके बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए कई जगह स्कूल बंद करने पड़े हैं। इस तनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए।

Live Updates
11:27 (IST) 8 Jun 2026

ईरान की इजरायल को चेतावनी

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने कहा है कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान शुरू कर सकता है।

11:26 (IST) 8 Jun 2026

ईरानी सेना का बड़ा बयान

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने सोमवार को कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने इजरायल के नेवातिम और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाया है।

11:25 (IST) 8 Jun 2026

इजरायल ने कहां-कहां किए हमले

इजरायल के निशाने पर तेहरान, तबरीज और पश्चिमी ईरान के कई इलाके बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए कई जगह स्कूल बंद करने पड़े हैं।

11:25 (IST) 8 Jun 2026

ट्रंप की बात नहीं मानी

इजरायल की ओर से यह हमला ऐसे समय में किया गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा न करने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में चल रही है और जल्द ही सहमति बन सकती है।

11:24 (IST) 8 Jun 2026

ईरान ने क्यों किया हमला?

लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हवाई हमलों के बाद ईरान और हिजबुल्ला ने मिलकर कई मिसाइलें दागीं। इसके बाद इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की।