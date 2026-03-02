US-Israel Iran War LIVE Updates: ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध के तीसरे दिन तनाव चरम पर है। पेंटागन ने कुवैत में तीन अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है और राष्ट्रपति ट्रंप ने लक्ष्य हासिल होने तक अभियान जारी रखने का संकल्प लिया है। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और 40 शीर्ष अधिकारी मारे गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और खाड़ी में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर 1,000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं, जबकि इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव के बीच दक्षिणी लेबनान के दर्जनों गांवों को खाली करने के आदेश जारी किए हैं।

अमेरिकी युद्ध में हताहत: सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि “ऑपरेशन एपिक फ्यूरी” के दौरान 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हुए।

तेहरान को निशाना बनाया गया: इजरायली सेनाएं ईरानी राजधानी के केंद्र को निशाना बना रही हैं। सरकारी इलाकों के पास कई विस्फोटों की खबर मिली है। इजरायल रक्षा बलों ने लेबनान की राजधानी और हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत पर भी हमले किए हैं।

अस्थायी नेतृत्व: संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार, ईरान पर अब तीन सदस्यीय नेतृत्व परिषद (राष्ट्रपति पेजेशकियन, मुख्य न्यायाधीश मोहसेनी-एजेई और संरक्षक परिषद के सदस्य अयातुल्ला अराफी) शासन कर रही है।

खाड़ी देशों का अल्टीमेटम: तेहरान ने आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन को चेतावनी दी है कि यदि वे पश्चिमी सेनाओं की सहायता करते हैं तो वे “वैध सैन्य लक्ष्य” होंगे।

नागरिक हताहत: ईरानी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने दक्षिणी ईरान (मिनाब) में एक लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय पर हुए हमले के बाद 165 लोगों की मौत की सूचना दी।

सत्ता को लेकर ईरान में संकट

अयातुल्ला खामेनेई की हत्या के बाद राष्ट्रपति पेजेशकियन ने एक अंतरिम नेतृत्व परिषद की घोषणा की। यह निकाय सर्वोच्च नेता के कर्तव्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक कि विशेषज्ञों की सभा एक स्थायी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर लेती।

क्षेत्रीय स्तर पर तनाव बढ़ना और आर्थिक प्रभाव

ईरान की ओर से किए गए जवाबी हमलों ने वैश्विक परिदृश्य को काफी हद तक बाधित कर दिया है।

विमानन: मध्य पूर्व के अधिकांश हिस्सों में हवाई क्षेत्र बंद है। दुबई और दोहा के प्रमुख हवाई अड्डों पर महत्वपूर्ण देरी और सुरक्षा संबंधी चेतावनियां जारी हैं।

बाजार: निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करने के कारण सोने की कीमतें 5,200 डॉलर प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई हैं।

ऊर्जा: समुद्री सुरक्षा को लेकर उत्पन्न खतरों के मद्देनजर, वैश्विक तेल बाजार होर्मुज जलडमरूमध्य पर नजर रख रहे हैं, जहां से दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है।

US-Israel Iran War LIVE Updates: ईरान ने अमेरिकी वार्ता से किया इनकार, खामेनेई की हत्या के बाद तेहरान ने समझौता न करने की कसम खाई

US-Israel Iran War LIVE Updates: ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच दुनियाभर में तेल की कीमतों में तेज उछाल अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद दुनियाभर में तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। एशिया में सोमवार सुबह जब बाजार खुले, तो ब्रेंट क्रूड और नायमेक्स लाइट स्वीट ऑयल दोनों में 10 फीसदी से ज़्यादा की बढ़त दर्ज हुई, हालांकि बाद में इसमें कुछ कमी आई। सुबह 5 बजे तक ब्रेंट क्रूड की क़ीमत लगभग 9 फ़ीसदी बढ़कर 79.30 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी, जबकि नायमेक्स क़रीब 8.5 फ़ीसदी की बढ़त के साथ 72.70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहा। US-Israel Iran War LIVE Updates: इन मुस्लिम देशों ने ईरान के लिए जारी की चेतावनी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के सदस्य देशों की रविवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में ईरानी हमलों से हुए नुकसान पर चर्चा की गई। जीसीसी का कहना है कि नागरिक ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। जीसीसी में यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, क़तर और कुवैत शामिल हैं। इन सभी देशों ने ईरान के हमलों की निंदा की और ईरान पर उनकी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। जीसीसी की और से जारी बयान में ईरान से हमले रोकने की अपील की गई। हालांकि ग्रुप ने यह भी चेतावनी दी कि वह अपनी सुरक्षा के लिए 'सभी ज़रूरी क़दम' उठाएगा। US-Israel Iran War LIVE Updates: ईरान-इजरायल हमलों के बीच भारत में कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक, इन बातों पर हुई चर्चा ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद भारत ने रविवार देर शाम कैबिनेट सुरक्षा समिति (सीसीएस) की बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही समिति ने क्षेत्र में बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। सीसीएस ने भारतीय यात्रियों और छात्रों को होने वाली दिक्कतों की समीक्षा की। सीसीएस ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद के लिए ज़रूरी और संभव कदम उठाएं। बैठक में संघर्ष को जल्द से जल्द रोकने और संवाद और कूटनीति को फिर से शुरू करने की ज़रूरतों पर भी ज़ोर दिया गया। US-Israel Iran War LIVE Updates: इजरायल ने लेबनान के कई गांव खाली करने को कहा, हिज़्बुल्लाह के साथ संघर्ष हुआ तेज इजरायल ने लेबनान के 50 से ज़्यादा शहरों और गांवों के निवासियों को चेतावनी दी है कि वे हमलों से बचने के लिए फौरन अपने घर खाली करें। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि चेतावनी के बाद बेरूत और सिडोन शहर से लोग जा रहे हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति पैदा हो हई है। चेतावनी में कहा गया है कि लोग कम से कम एक हज़ार मीटर दूर खुले इलाके़ में चले जाएं। इसमें कहा गया है कि आपकी सुरक्षा के लिए आपको तुरंत अपने घर छोड़ना होगा और गाँवों से कम से कम एक हज़ार मीटर दूर खुले इलाके़ में जाना होगा। इसके अलावा चेतावनी में कहा गया है कि जो भी हिज़्बुल्लाह के सदस्यों, उसके ठिकानों या सैन्य साधनों के पास होगा, वह अपने जीवन को जोखिम में डाल रहा है। US-Israel Iran War LIVE Updates: ईरान ने कहा- हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर कहा है कि उनका देश 'अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। लारीजानी से जब पूछा गया कि क्या ईरानी अधिकारी अमेरिका के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं तब उन्होंने इसके जवाब में ये बात कही। लारीजानी ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और वे ईरानी सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई के सलाहकार भी रह चुके हैं।ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई रविवार को इसराइल और अमेरिका के हमले में मारे गए।