Iran US News LIVE Updates: अमेरिका ने ईरान पर भीषण हमला किया है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के करीब तीन ठिकानों पर भारी बमबारी हुई है। अमेरिका तो कह रहा है उसका मिशन पूरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलिकॉप्टर गिराया था, उसी का बदला लेने के लिए ये बमबारी की गई।

ईरानी मीडिया के अनुसार कई स्थानों पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जबकि सीरिक, जास्क और कुह-ए-मोबारक में प्रोजेक्टाइल गिरने की भी पुष्टि की गई है। अमेरिका ने इन हमलों को “अनुचित ईरानी आक्रामकता” का अनुपातिक जवाब बताया है, वहीं जवाबी कार्रवाई के बाद तेहरान ने भी सख्त रुख अपनाते हुए अमेरिका को फारस की खाड़ी क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी है और कहा है कि अब उसके खिलाफ होने वाले हर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान-अमेरिका तनाव की हर अपडेट जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए-

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