Iran US War News LIVE Updates: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। जंग की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी तरफ, ईरान का कहना है कि उसने अपनी बोट ड्रोन के दम पर अमेरिका पर जोरदार पलटवार किया है।

इस बीच पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे चरण की बातचीत को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। ईरान सरकार का कहना है कि वह फिलहाल अमेरिका से बातचीत नहीं करेगी। साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक अमेरिका धमकी देता रहेगा, तब तक बातचीत का कोई औचित्य नहीं है।

वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी कोई डील नहीं हो पाती है, तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान-इजरायल और अमेरिका से जुड़े इस पूरे तनाव की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए।

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