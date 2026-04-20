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Iran US War News LIVE Updates: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। जंग की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी तरफ, ईरान का कहना है कि उसने अपनी बोट ड्रोन के दम पर अमेरिका पर जोरदार पलटवार किया है।

इस बीच पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे चरण की बातचीत को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। ईरान सरकार का कहना है कि वह फिलहाल अमेरिका से बातचीत नहीं करेगी। साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक अमेरिका धमकी देता रहेगा, तब तक बातचीत का कोई औचित्य नहीं है।

वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी कोई डील नहीं हो पाती है, तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान-इजरायल और अमेरिका से जुड़े इस पूरे तनाव की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए।

Live Updates
10:57 (IST) 20 Apr 2026

लेबनान को लेकर ईरान की नीति

राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अज़ीजी ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि लेबनान का मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ईरान अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटने वाला है।

10:54 (IST) 20 Apr 2026

पाक में 20 हजार सैनिक जमीन पर तैनात

पाकिस्तान में होने वाली बातचीत को लेकर सस्पेंस जरूर है, लेकिन इस्लामाबाद में जमीन पर 20 हजार सैनिकों की टुकड़ी तैनात है। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल मौजूद हैं। बड़े हिस्सों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है।

10:52 (IST) 20 Apr 2026

अमेरिका में ट्रंप की रेटिंग गिरी

NBC News के एक सर्वे के मुताबिक ईरान युद्ध से निपटने के तरीके के कारण ट्रंप की जॉब अप्रूवल रेटिंग में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उनकी रेटिंग मात्र 37 फीसदी दर्ज की गई है।

10:51 (IST) 20 Apr 2026

अमेरिका ने जारी किया ईरानी जहाज का वीडियो

सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकी सैनिक ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले जहाज ‘टूस्का’ पर सवार हो रहे हैं।

10:50 (IST) 20 Apr 2026

पाकिस्तान में सुरक्षा सख्त

इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान की दूसरी वार्ता से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन तेहरान का कहना है कि वो तब तक वार्ता में शामिल नहीं होगा जब तक अमेरिका अपना रुख नहीं बदल लेता।