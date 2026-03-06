अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच तनाव शुक्रवार को सातवें दिन भी जारी रहा। अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज़ कर दिए जबकि इज़रायल ने भी सैन्य अभियान बढ़ाने का संकेत दिया। इजरायली वायु सेना के 50 लड़ाकू विमानों ने तेहरान में ईरानी शासन के नेतृत्व परिसर के नीचे स्थित अली खामेनेई के अंडरग्राउंड सैन्य बंकर को नष्ट कर दिया। वहीं, यूएई और जॉर्डन में स्थित कई अमेरिकी सैन्य रडारों को भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन द्वारा सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया है।
इजरायल के 50 लड़ाकू विमानों ने ऐसे ध्वस्त कर दिया खामेनेई का अंडरग्राउंड बंकर, यहां देखें VIDEO
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी और इज़रायली सेनाएं ईरानी सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट कर रही हैं।
First published on: 06-03-2026 at 18:37 IST