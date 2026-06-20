अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद दोनों देशों के बीच नई वार्ता की तैयारियां तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां दोनों देशों के बीच बातचीत का पहला दौर आयोजित किया जा सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम समेत कई अहम मुद्दों पर संभावित समझौते की दिशा में आगे बढ़ना है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर भी पहले से ही स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं।

पहले टली थी बैठक

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पहला दौर शुक्रवार को शुरू होने वाला था, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण इसे टाल दिया गया। उस समय लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी था, जिससे वार्ता की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

हालांकि, बाद में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम (सीजफायर) लागू होने पर बातचीत की संभावनाएं फिर मजबूत हो गईं। विभिन्न कूटनीतिक प्रयासों के बाद क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में प्रगति हुई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी शनिवार को स्विट्जरलैंड जाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, उनका दौरा अभी पूरी तरह तय नहीं माना जा रहा है और क्षेत्र की स्थिति के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, लेबनान में लागू संघर्ष विराम ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान चाहता है कि सीजफायर पूरी तरह प्रभावी और स्थायी रूप से लागू हो, तभी वह वार्ता प्रक्रिया में आगे बढ़ने का अंतिम फैसला करेगा। एक मध्यस्थ देश के सूत्र ने बताया कि अराघची ने कई विदेशी नेताओं से कहा है कि लेबनान की स्थिति अमेरिका-ईरान वार्ता के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।

कतर निभा रहा है अहम भूमिका

इस पूरे घटनाक्रम में कतर महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। कतर लंबे समय से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संवाद स्थापित कराने की कोशिश कर रहा है। कतर सरकार का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होना क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है।

स्विट्जरलैंड ने जताई बातचीत कराने की तैयारी

स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि प्रस्तावित वार्ता फिलहाल स्थगित कर दी गई थी, लेकिन देश अभी भी बातचीत की मेजबानी और सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्रालय ने कहा कि वार्ता के लिए सभी आवश्यक तैयारियां जारी हैं और उचित समय आने पर बैठक आयोजित की जा सकती है।

क्या है अमेरिका-ईरान समझौता ज्ञापन?

अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 बिंदुओं वाले समझौता ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इसके तहत सैन्य गतिविधियों को तुरंत और स्थायी रूप से रोकने, खासकर लेबनान में तनाव कम करने, पर सहमति बनी है।

समझौते में यह भी कहा गया है कि दोनों देश 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ने पर इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका कुछ प्रतिबंधों में राहत देने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जबकि ईरान होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।

समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तकनीकी स्तर की बातचीत, प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील, ईरान की जब्त संपत्तियों की रिहाई और आर्थिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया गया है।

अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता को पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मतभेद कम करने में सफल रहते हैं, तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है। फिलहाल सभी की नजरें स्विट्जरलैंड में होने वाली संभावित बैठक और उसमें शामिल होने वाले नेताओं के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं।

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ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने पहली बार अमेरिका के साथ सीधे बातचीत का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन के साथ आमने-सामने की वार्ता का मतलब यह नहीं है कि ईरान अमेरिकी दबाव या उसके विचारों को स्वीकार कर लेगा। खामेनेई का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक।