US-Iran War Peace Talks: अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक (Burgenstock) में रविवार को अहम तकनीकी स्तर की वार्ता होने जा रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं।

यह वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच हुए उस प्रारंभिक समझौते के बाद हो रही है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते का उद्देश्य करीब चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करना और अगले 60 दिनों के भीतर स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है। बर्गेनस्टॉक में होने वाली तकनीकी वार्ता में इस समझौते के क्रियान्वयन से जुड़े अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।

हालांकि वार्ता शुरू होने से ठीक पहले क्षेत्रीय तनाव फिर बढ़ गया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि उसने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया है। ईरान का कहना है कि यह कदम लेबनान में इजरायली हमलों के जवाब में उठाया गया। दूसरी ओर अमेरिकी सेना ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही जारी है और होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह बंद नहीं हुआ है।

बातचीत स्विट्जरलैंड के ओबबर्गेन स्थित एक पहाड़ी रिसॉर्ट में होगी

दरअसल, जेडी वेंस को पहले शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के ओबबर्गेन स्थित एक पहाड़ी रिसॉर्ट में ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू करनी थी, लेकिन लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्ला के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी। बाद में संघर्ष कम करने के प्रयासों और कूटनीतिक संपर्कों के बाद ईरान ने वार्ता में शामिल होने पर सहमति जताई और अब दोनों पक्ष बर्गेनस्टॉक में आमने-सामने बातचीत करेंगे।

स्विट्जरलैंड पहुंच चुके ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ कर रहे हैं। उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अराघची, केंद्रीय बैंक और ऊर्जा क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बातचीत में शामिल होंगे।

पाकिस्तान इस पूरी शांति प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। शहबाज शरीफ पहले ही अमेरिका-ईरान समझौते की घोषणा कर चुके हैं और कतर के साथ मिलकर वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सक्रिय हैं। अब बर्गेनस्टॉक में होने वाली तकनीकी वार्ता में युद्धविराम के क्रियान्वयन, क्षेत्रीय सुरक्षा, होर्मुज जलमार्ग में नौवहन, ऊर्जा आपूर्ति और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। दुनिया की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि इसकी सफलता पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।

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ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कुछ घंटे पहले होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) को बंद करने का ऐलान किया है। इसी बीच शांति वार्ता को लेकर अब ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गया है। जल्द ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भी वहां पहुंचने की उम्मीद है। इस कदम से लग रहा दोनों पक्ष पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए एक अंतरिम समझौते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस समझौते पर बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हस्ताक्षर किए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक