अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इसके तहत सीज़फ़ायर को 60 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह ईरानी पोर्ट्स से नेवल की नाकाबंदी को तुरंत हटाने की मंज़ूरी दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक साथ घोषणा की कि दोनों पक्षों ने लेबनान समेत सभी फ्रंट्स को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने की घोषणा की है। ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी।

होर्मुज कब खुलेगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज के टोल फ्री खुलने की शुरुआती घोषणा को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को साइनिंग के बाद स्ट्रेट खुल जाएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बाद में कन्फर्म किया कि अमेरिका के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) हो गया है। हालांकि मेमोरेंडम का पूरा टेक्स्ट शुक्रवार के बाद पब्लिश किया जाएगा, लेकिन खबर है कि ड्राफ्ट में दूसरे क्लॉज के साथ ये भी शामिल हैं।

ईरान सभी कमर्शियल जहाजों के लिए होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल देगा, जबकि अमेरिकी नेवी MoU पर साइन होने के 30 दिनों के अंदर अपनी नाकाबंदी हटा देगी। वहीं अमेरिकी ईरान के 24 बिलियन डॉलर फ्रीज संपत्ति को जारी कर देगा। फाइनल एग्रीमेंट होने तक ईरान पर नए बैन नहीं लगाए जाएंगे, तेल बैन को कुछ समय के लिए माफ करेंगे और MoU के 60 दिनों के अंदर ईरान के लिए एक रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्लान (कथित तौर पर $300 बिलियन) पर बातचीत करेंगे।साथ ही अमेरिका, ईरान के आसपास के इलाकों से मिलिट्री तौर पर पीछे हट जाएगा।

MoU पर साइन होने के 60 दिनों के अंदर फाइनल एग्रीमेंट होने तक ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पहले जैसा ही स्टेटस बनाए रखेगा, यानी आगे कोई एनरिचमेंट नहीं करेगा।

इजरायली ने बेरूत पर बमबारी की

राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान से ठीक पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने बेरूत पर बमबारी की। ईरानी स्पीकर एमबी ग़ालिबफ ने चेतावनी दी कि अमेरिका को अपने वादे पूरे करने होंगे। इजरायल के हमले के लगभग तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमला नहीं होना चाहिए था खासकर एक खास दिन पर जब हम शांति समझौते के इतने करीब हैं।

ईरान ने नेवी ब्लॉकेड को तुरंत हटाने की घोषणा करने के लिए मजबूर किया। यह बातचीत के लिए ईरान की एक मुख्य शर्त रही है और सीज़फ़ायर के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने इसे लगातार नकार दिया। बदले में ईरान ने इजरायल पर हमला करने से परहेज किया।

भले ही MoU अभी तक अधिकारिक तौर जारी नहीं हुआ है। दो बातें पहले से ही साफ़ हैं कि न्यूक्लियर डील को टाल दिया गया है और MoU के बाद 60 दिन का समय खास तौर पर ईरानी स्थिति के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा।

न्यूक्लियर सवाल को टालना बड़ा मुद्दा

अब यह बात सब मानते हैं कि अमेरिका-इजरायल युद्ध अपने स्ट्रेटेजिक मकसद में फेल रहा और इससे ईरान को जबरदस्त जियोपॉलिटिकल फ़ायदा हुआ, जिससे न्यूक्लियर सवाल पर ईरान की मोलभाव की स्थिति मज़बूत हुई। MoU न्यूक्लियर सवाल को असल में युद्ध से पहले वाली स्थिति, यानी 27 फरवरी वाली स्थिति पर ही छोड़ देता है। MoU का मकसद मोलभाव के पैमानों को फिर से बैलेंस करना है।

युद्ध से पहले अमेरिका के पास फ़ायदा उठाने के दो खास तरीके थे। पहला, बड़े और टारगेटेड बैन का ऐतिहासिक फ़ायदा, जिसने ईरान को ग्लोबल इकॉनमिक सिस्टम से असरदार तरीके से बाहर कर दिया था। दूसरा, जो हाल ही में मिला है, वह है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर (जून 2025) के दौरान नतांज़, इस्फ़हान और फ़ोर्डो में ईरान की नई न्यूक्लियर एनरिचमेंट और प्रोसेसिंग फ़ैसिलिटी को हुआ गंभीर नुकसान, जिससे ईरान का 60% एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक भी खिसक गया।

होर्मुज पर कंट्रोल से ईरान हुआ हावी

लेकिन ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपने कंट्रोल और मिसाइलों और ड्रोन से अमेरिकी सहयोगियों के रीजनल मिलिट्री और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डालने की अपनी काबिलियत से अमेरिका के इस फायदे को काफी कम कर दिया है।

युद्ध शुरू होने के बाद से ही ड्रोन की क्रेडिबिलिटी बार-बार साबित हुई है, जिसमें ईरान ने 8 अप्रैल से ‘सीजफायर’ पीरियड के दौरान ईरान में अमेरिका-इजरायल द्वारा किए गए हमलों से लगभग दोगुने टारगेट पर जवाबी हमला किया है। इस दौरान अमेरिकी मिलिट्री एक्शन ईरान के इन दोनों फायदों को हटाने में नाकाम रहा। इसने ईरान की बातचीत को सपोर्ट मिला और पुराने अमेरिकी फायदे को कमज़ोर किया।

यह कहा जा सकता है कि MoU का 60-दिन का वेरिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, अब टाले गए कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डील (फाइनल एग्रीमेंट) की तुलना में क्राइसिस खत्म करने के लिए खुद एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। यह खास तौर पर इसलिए है क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर रियायतों को मानने और उनका पालन करने का एक अच्छा उदाहरण है, जैसा कि उसने बराक ओबामा के समय के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन (JCPOA) और UN सिक्योरिटी काउंसिल के (कानूनी तौर पर लागू) रेज़ोल्यूशन 2231 का पालन किया था, जब तक कि ट्रंप 2018 में एकतरफ़ा डील से पीछे नहीं हट गए।

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अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया सैन्य अभियान अब खत्म हो चुका है। युद्ध खत्म होने के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस संघर्ष में जीत किसकी हुई। पढ़ें पूरी खबर