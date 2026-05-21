अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर शांति समझौते के लिए दबाव बनाए रखा है। इस बीच पश्चिम एशिया में तेज़ कूटनीतिक गतिविधियां जारी हैं। ईरान का कहना है कि वह यूएसए से मिले प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं।

सरकारी समाचार एजेंसी Nour News ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा, ”हमें अमेरिका के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं।” तेहरान का कहना है कि अमेरिकी पक्ष का प्रस्ताव पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए पहुंचाया गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार, पाकिस्तान तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संदेशों के आदान-प्रदान में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ईरान के मूल 14-सूत्रीय ढांचे के आधार पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है।

ईरान-पाकिस्तान ने की द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा

हालिया दौर की बैठकों में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने बुधवार को पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हुए ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता की ताजा स्थिति तथा समझौतों और कूटनीतिक परामर्श की प्रक्रिया पर चर्चा की।

आपको बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि इस बार किसी ठोस समझौते की संभावना बन सकती है। इसके अलावा, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के भी ईरान दौरे पर जाकर किसी अहम घोषणा करने की संभावना जताई गई थी।

कूटनीतक वार्ता का नया दौर

पाकिस्तानी गृह मंत्री से बातचीत के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय घटनाक्रम और ईरान-अमेरिका वार्ता से जुड़े कूटनीतिक प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और सकारात्मक सहयोग को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान सरकार की भूमिका और प्रयासों की सराहना भी की। कूटनीतिक वार्ता का यह नया दौर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़ी चेतावनी के बाद शुरू हुआ है जिसमें उन्होंने ईरान से समझौते को अंतिम रूप देने की गंभीर मंशा दिखाने को कहा था।

इससे पहले खबर आई थी कि इस बार किसी ठोस समझौते की संभावना बन सकती है और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर भी एक अहम घोषणा के लिए ईरान दौरे पर जा सकते हैं।

पाकिस्तान के गृह मंत्री के साथ बातचीत में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने क्षेत्रीय हालात और ईरान-अमेरिका वार्ता से जुड़ी कूटनीतिक चर्चाओं की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्हों

निर्णायक मोड़ पर है मामलाने क्षेत्रीय स्थिरता और सकारात्मक सहयोग को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान सरकार की भूमिका और प्रयासों की सराहना भी की।

निर्णायक मोड़ पर है मामला

कूटनीतिक वार्ता का यह नया दौर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बाद शुरू हुआ है जिसमें उन्होंने ईरान से समझौते को अंतिम रूप देने की स्पष्ट मंशा दिखाने को कहा था।

ट्रंप ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से कहा, ”मामला बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर है। अगर हमें सही जवाब नहीं मिले तो हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं। हम पूरी तरह तैयार हैं। हमें सिर्फ सही जवाब चाहिए और वे 100 प्रतिशत संतोषजनक होने चाहिए।”

इसके बाद व्हाइट हाउस के नीति मामलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर स्टीफन मिलर ने भी ईरान को लेकर कड़ा बयान दिया, जिसे ईरान के सामने एक तरह की अंतिम चेतावनी माना जा रहा है।