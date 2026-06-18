अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कथित तौर पर एक 14-बिंदु समझौते (MoU) पर वर्चुअली हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच जारी तनाव और सैन्य कार्रवाई को खत्म करना, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम तथा प्रतिबंधों को लेकर 60 दिनों की बातचीत की प्रक्रिया शुरू करना बताया जा रहा है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, एक व्हाइट हाउस अधिकारी के हवाले से बताया गया कि ट्रंप ने यह दस्तावेज बुधवार को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात के दौरान हस्ताक्षर किए। यह समझौता ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान द्वारा भी हस्ताक्षरित किया गया और इसे तुरंत लागू कर दिया गया।

अमेरिका ने MoU किया जारी

सीएनएन के मुताबिक, अमेरिका ने इस ‘अमेरिका-ईरान इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन’ (Islamabad Memorandum of Understanding) का आधिकारिक मसौदा भी जारी कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14-बिंदुओं वाले समझौते का पूरा टेक्स्ट सामने आ गया है। अमेरिका ने बुधवार को इस समझौते को सार्वजनिक किया।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, इस ऐतिहासिक करार के तहत वैश्विक व्यापार के लिए अहम माने जाने वाले होर्मुज जलमार्ग को दोबारा खोला जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका, ईरान पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने पर भी सहमत हुआ है जबकि बदले में आगे होने वाली बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस समझौते में लेबनान को भी किसी ना किसी रूप में जोड़ा गया है।

President of Iran Masoud Pezeshkian and his US counterpart Trump signed the MoU between Tehran and Washington digitally and remotely.



(Pics Source: Embassy of the Islamic Republic of Iran in India/X) pic.twitter.com/ip43YMMPjB — ANI (@ANI) June 18, 2026

तुरंत होर्मुज खोलने की अनुमति

एक अधिकारी के हवाले से CNN ने बताया कि यह समझौता मूल रूप से ऐसा है जिससे तुरंत होर्मुज जलमार्ग को खोलने की अनुमति मिलती है, ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया जाता है। इसके बदले एक ऐसी व्यवस्था बनती है जिसमें ईरान के व्यवहार के अनुसार अमेरिका आर्थिक और प्रतिबंधों में राहत बढ़ा या घटा सकता है जिससे वह अधिक समृद्ध देश बन सके।

प्रेस टीवी के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने पुष्टि की कि इस समझौते का मसौदा अंतिम रूप से तैयार कर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि ओमान और अन्य देशों के साथ लंबे समय से विचार-विमर्श चल रहा था और होर्मुज जलमार्ग के प्रबंधन को लेकर अधिकतर व्यवस्था पहले ही तय कर ली गई थी। बाघाई ने कहा कि सुरक्षित समुद्री आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन साथ ही ईरान की संप्रभुता और अधिकार होर्मुज जलमार्ग पर बने रहेंगे।

अमेरिका-ईरान 14-पॉइंट समझौता क्या-क्या है?

-सैन्य कार्रवाई और सभी लड़ाई को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करना

-लेबनान सहित क्षेत्र में संघर्ष रोकना

-60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते के लिए बातचीत पूरी करना

-दोनों पक्षों की सहमति से वार्ता अवधि बढ़ाने की अनुमति

-होर्मुज जलमार्ग को तुरंत खोलना

-ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग देना

-शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज से जहाजों का बिना शुल्क आवागमन

-अमेरिका द्वारा नौसैनिक नाकेबंदी (naval blockade) हटाना शुरू करना

-प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू करना

-ईरान की जब्त संपत्तियों को धीरे-धीरे जारी करना

-ईरानी तेल निर्यात के लिए अमेरिकी वित्तीय अनुमति (Treasury waivers) देना

-ईरान के लिए अमेरिका समर्थित 300 अरब डॉलर का आर्थिक व पुनर्निर्माण कार्यक्रम

-ईरान का परमाणु हथियार न बनाने का दोहराया गया वादा

-IAEA की निगरानी में ईरान के यूरेनियम भंडार पर भविष्य की बातचीत

पाकिस्तान के पीएम का दावा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच ‘Islamabad Memorandum of Understanding’ नाम का एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है जिसे दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन किया है और उन्होंने खुद इसे मध्यस्थ के तौर पर मंजूरी दी है। उनके अनुसार यह समझौता तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है जिसके तहत ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत खोल देगा और अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा देगा। उन्होंने इस डील को क्षेत्र में शांति और कूटनीतिक समाधान की दिशा में बड़ा कदम बताया है, साथ ही इसमें शामिल देशों और नेताओं की भूमिका की भी सराहना की है।