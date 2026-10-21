अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील के अंतिम रूप देने की ओर इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश डील को अंतिम रूप देने के काफी करीब है। साथ ही यह डील उन डील्स से काफी अलग होगा, जो अब तक अमेरिका ने अन्य देशों के साथ किए हैं।

भारत के साथ ट्रेड डील से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए, अपने ऑफिस में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “वे (भारत) एक डील करना चाहते हैं। हम भी एक डील करने जा रहे हैं। हम इसके काफी करीब है। यह हमारे द्वारा पहले किए गए डील्स से बिल्कुल अलग तरह का डील होगा।”

मार्को रुबियो ने भी दिए थे संकेत

ट्रंप का बयान अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो के बयान से मिलता-जुलता है, जो उन्होंने एक दिन पहले द इंडियन एक्सप्रेस से कही थी। उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष डील पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब हैं और 99 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

कई देशों के साथ अमेरिका कर चुका है ट्रेड डील

2025 की शुरुआत में ट्रंप जब अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने, तब से अमेरिका ने वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप यूनियन के साथ ट्रेड डील किए हैं।

मंगलवार को मार्को रुबियो ने कहा, “मैं उन मुद्दों की डिटेल में नहीं जाना चाहता जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि ऐसे मुद्दे हैं। मैं इन्हें तकनीकी बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये शब्दों और भाषा से जुड़े हैं। असल में बात यह है कि कुछ शब्दों और वाक्यांशों का क्या मतलब है। दोनों पक्षों के बीच पूरी सहमति होना जरूरी है। एक डील का क्या मतलब है, इस पर दोनों पक्षों की 100 फीसदी सहमति होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो भविष्य में यह डील टूट सकती है, मुझे लगता है कि हम समझौते के बेहद करीब हैं। मैं कहूंगा कि इसे फाइनल करने में अब बस कुछ हफ्ते बचे हैं। मुझे लगता है कि 99 फीसदी काम पूरा हो चुका है। बाकी का हिस्सा भी 100 पूरा होना चाहिए, लेकिन जिस दिशा में यह आगे बढ़ रहा है, उसे लेकर मैं बहुत सकारात्मक हूं।”

ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया था रिश्तों में खटास

यह ट्रेड डील, जिस पर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत शुरू करने की सहमति बनने के बाद फरवरी 2025 से काम चल रहा था, मई 2025 में दोनों देशों के रिश्तों में खटास आने के कारण एक रुकावट का सामना कर रहा था।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई झड़पों के बीच ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ही सीजफायर करवाया है, दोनों देशों के रिश्तों में एक और अड़चन बन गया। इसके अलावा, 50 प्रतिशत टैरिफ (25 प्रतिशत जवाबी टैरिफ के रूप में और 25 प्रतिशत रूस से ऊर्जा खरीदने के लिए) लगाए जाने से भी ट्रेड डील की राह मुश्किल हो गई थी। हालांकि भारत की ओर से रूस से तेल कम खरीदने की बाद बातचीत ने फिर से गति पकड़ ली।

दोनों पक्षों ने इस साल फरवरी की शुरुआत में एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी और उम्मीद थी कि मार्च तक वे डील पर साइन कर लेंगे, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश ने बातचीत की स्थिति को बदल दिया, जिसमें राष्ट्रपति के उन आपातकालीन युद्धकालीन अधिकारों को रद्द कर दिया गया था, जिनके तहत वे अन्य देशों पर शुल्क (टैरिफ) लगा सकते थे।

भारत और अमेरिका कर रहे अंतर पाटने की कोशिश

कहा जा रहा है कि बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय वार्ताकारों ने शर्तों और टैरिफ पर फिर से बातचीत शुरू कर दी है। भारत और अमेरिका इस अंतर को पाटने की कोशिश कर रहे हैं।

पिछले छह महीनों में बातचीत काफी आगे बढ़ी है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अक्टूबर की शुरुआत में, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन भारत के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई समझौता “तुरंत होने वाला नहीं है”।

वित्त मंत्री ने दिए थे ठहराव के संकेत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यापार वार्ता एक “ठहराव” की स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि दोनों ही पक्षों की ओर से अब और कोई रियायत देना या नई मांगें रखना “बहुत, बहुत मुश्किल” हो गया है, क्योंकि टैरिफ का इस्तेमाल तेजी से एक हथियार के रूप में किया जा रहा है।

दोनों देश सुलझा रहे मतभेद- एस जयशंकर

14 अक्टूबर को, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि दोनों देश इस समझौते को लेकर अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं, और यह बातचीत अब एक “निर्णायक मोड़” (landing point) की ओर बढ़ रही है।

बड़े मुद्दे सुलझ गए हैं- सर्जियो गोर

ठीक अगले दिन, जब अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से बातचीत की स्थिति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “मैं इस स्तर पर बहुत ज़्यादा विवरण में नहीं जाना चाहूँगा; मंत्रियों को ही इसकी घोषणा करने देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, तो बड़े मुद्दे सुलझा लिए गए हैं।”

आगे कहा, “हम पूरी सक्रियता से काम कर रहे हैं… यहाँ आने के तीन हफ़्तों के भीतर ही हमने एक व्यापार समझौते की घोषणा कर दी। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते में लगभग 20 साल लग गए थे। इसलिए, हमारी रफ़्तार बहुत तेज़ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसे पूरा कर लेंगे। हम अपने लक्ष्य के करीब पहुँच रहे हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ एक व्यापार समझौता ज़रूर होगा जैसा कि आपने इसी मंच पर डॉ. जयशंकर को कहते हुए सुना और हम इसे अंतिम रूप देने के बहुत करीब हैं।”

ट्रंप का बयान इस बात को और पुख्ता करता है कि समझौता अब करीब है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस महीने की शुरुआत में मिल्वौकी और वाशिंगटन में ग्रीर से मुलाकात की, ताकि व्यापार समझौते के बारीकियों पर चर्चा की जा सके।

अमेरिका में कुछ ही हफ्तों में मिडटर्म चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी के G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका जाने की भी उम्मीद है। ऐसे में, बातचीत को पूरा करने और समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में एक बार फिर तेजी आई है।

अधिकारियों ने बताया कि मार्को रुबियो की मुंबई यात्रा का मकसद भारत के प्रमुख उद्योगपतियों तक पहुंच बनाना था – उन्होंने कई बड़े कारोबारी नेताओं से मुलाकात की। वहीं, विदेश मंत्री जयशंकर के साथ उनकी बातचीत मुख्य रूप से भारत द्वारा अमेरिका से ऊर्जा और रक्षा उपकरण खरीदने पर केंद्रित थी।

ऐसा लगता है कि यह व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा है। इस समझौते के तहत 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसे फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान ट्रंप और मोदी ने तय किया था।

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