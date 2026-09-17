अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। सीनेट से पहले ही यह बिल पारित हो चुका है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ विधयेक 262-159 से पास हुआ और अब यह राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाएगा। ट्रंप के दस्तखत करने के बाद यह कानून बन जाएगा।

भारत के लिए क्या मुश्किल है?

यह विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं। टैरिफ का नियम उन देशों पर दबाव डालने के लिए है जो रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं।

रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक का समर्थन करने में अहम भूमिका निभाने वाली अमेरिकी सीनेटर जीन शाहीन ने कहा, “आज एक बड़ा दिन है। कांग्रेस ने पुतिन को एक साफ संदेश दिया है।”

पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने इस विधेयक को 86-11 के भारी बहुमत से पारित किया था। विधेयक में रूस के नेतृत्व और ऊर्जा क्षेत्र के अलावा उन जहाजों के ‘शैडो बेड़े’ पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है, जो रूस को तेल की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों से बचाने में मदद करते हैं।

रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को लेकर भारत ने नपा-तुला रुख अपनाया है। हाल ही में दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विधेयक से जुड़े एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, “मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि जहां तक भारत के लिए ऊर्जा के स्रोत का सवाल है, तो यह हमारे राष्ट्रीय हित पर आधारित है।”

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बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी और ट्रैफिक संबंधी नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप की आए दिन बदलती नीतियों पर निशाना साधा और कहा कि खुले बाजारों और मजबूत आर्थिक साझेदारी की वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।