अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में फ्लाईदुबई की उड़ान 1073 के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना करने और विमान में हुए कथित आतंकवादी हमले की निंदा करने वाला प्रस्ताव पेश किया गया है। यह प्रस्ताव 5 अक्टूबर 2026 को सांसद जोश गॉटहाइमर ने माइकल मैककॉल और डॉन बेकन के साथ मिलकर पेश किया। प्रस्ताव को विदेश मामलों की समिति के पास भेजा गया है।

प्रस्ताव में कैप्टन स्मित मच्छार को विमान में सवार लोगों की जान बचाने के लिए उनके असाधारण साहस के लिए सम्मानित करने की बात कही गई है। इसमें फ्लाइट के ऑफ-ड्यूटी पायलटों, केबिन क्रू और यात्रियों की भी बहादुरी की तारीफ की गई है। उन्होंने विमान को सुरक्षित उतारने में मदद की।

फ्लाईदुबई की फ्लाइट में क्या हुआ था?

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेश प्रस्ताव के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 को फ्लाईदुबई की फ्लाइट 1073 ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इजरायल के तेल अवीव स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। विमान में करीब 174 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर इजरायली नागरिक थे। इनमें चार अमेरिकी नागरिक और 27 बच्चे भी शामिल थे।

प्रस्ताव के अनुसार, उड़ान के बीच में विमान के फर्स्ट ऑफिसर ने कॉकपिट में कैप्टन स्मित मच्छार पर विमान की इमरजेंसी क्रैश एक्स से हमला किया और फ्लाइट के नियंत्रण पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान विमान करीब 30 सेकंड के भीतर 14,000 फीट से ज्यादा नीचे आ गया।

U.S. House introduced H. Res. 1612 honoring Indian-origin Captain Smit Machchhar and the crew and passengers of Flydubai Flight 1073. The resolution commends their actions during an attempted terrorist attack, honors Machchhar’s courage, condemns the incident and calls for an… pic.twitter.com/IbQbZ5IyGu — IANS (@ians_india) October 6, 2026

गंभीर चोट के बावजूद नहीं मानी हार

प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय नागरिक कैप्टन स्मित मच्छार ने हमले का मुकाबला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल कर कॉकपिट का दरवाजा खोला, ताकि ऑफ-ड्यूटी पायलट अंदर आ सकें और विमान को लैंड करा सकें। इसके बाद क्रू और यात्रियों ने फर्स्ट ऑफिसर को काबू में करने में मदद की।

विमान को सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। प्रस्ताव के मुताबिक, विमान में सवार सभी यात्रियों और क्रू के सदस्यों का हिसाब दर्ज किया गया और सभी सुरक्षित रहे।

UAE ने बताया आतंकवादी कृत्य की कोशिश

प्रस्ताव में कहा गया है कि 3 अक्टूबर 2026 को संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अमीराती जांच में यह सामने आया कि फर्स्ट ऑफिसर ने आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने की कोशिश की थी।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव में फ्लाईदुबई फ्लाइट 1073 पर हुए हमले को आतंकवाद की घटना और अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षा पर हमला बताया गया है। साथ ही सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों से मामले की पूरी और जल्द जांच करने की अपील की गई है।

कैप्टन स्मित मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना

प्रस्ताव में कैप्टन स्मित मच्छार और हमले में घायल हुए अन्य लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। साथ ही विमान को सुरक्षित उतारने में मदद करने वाले ऑफ-ड्यूटी पायलटों, केबिन क्रू और यात्रियों के साहसिक कदमों की भी सराहना की गई है।

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