अमेरिका के मैरीलैंड में एक हमलावर ने गोलीबारी कर तीन लोगों की हत्या कर दी। कानून प्रवर्तन अधिकारी ने गुरुवार (20 सितंबर) को इस वारदात की जानकारी दी एसोसिएटेड प्रेस को दी। अधिकारी ने कहा की वारदात में मारे गए लोगों की संख्या प्रारंभिक जानकारी के अनुसार है। हारफोर्ड काउंटी की पुलिस ने गोलीबारी की वारदात की पुष्टि की है और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे स्पेसुटिया रोड और पेरीमैन रोड पर जाने से बचें। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार एफबीआई ने कहा है कि हमलावर अब भी सक्रिय है और बाल्टिमोर फील्ड ऑफिस स्थानीय पुलिस की मदद कर रहा है। मैरीलैंड के गवर्नर लैरी होगन ने ट्वीट किया, ”हम अबेरदीन में हुई भयानक गोलीबारी की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना उन सभी के साथ है जो इससे प्रभावित रहे और जिन्होंने पहले पहुंचकर मदद की। सरकार किसी भी समर्थन की पेशकश करने के लिए तैयार है।”

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.

