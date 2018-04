अमेरिका के टेनेसी के नैशविले स्थित एक रेस्तरां में रविवार (22 अप्रैल) को तड़के एक नग्न बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बंदूकधारी ने एआर-15 असॉल्ट राइफल से गोलियां बरसाईं, जो कि बड़ा हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुलिस के मुताबिक हमलावर अभी पकड़ा नहीं जा सका है। घटना के बाद से इलाके में दहशत है, लोगों को घरों के दरवाजे बंद रखने और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक नैशविले मेट्रो पुलिस ने कहा है कि नैशविले इलाके के हिस्से एंटीओक स्थित वाफ्फेल हाउस में तड़के 3.25 बजे के करीब नग्न बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने हरे रंग की जैकेट पहनी हुई थी, गोलियां चलाने के बाद उसने अपनी जैकेट उतारकर फेंक दी और नग्न अवस्था में ही भाग खड़ा हुआ। सीएनएन ने पुलिस प्रवक्ता डॉन एरोन के हवाले से कहा- “अपने दरवाजे बंद और आंखें खुली रखें। अगर आपने इस व्यक्ति को देखा है.. अगर आपने सुबह एक नग्न व्यक्ति को घूमते हुए देखा है तो तुरंत ही पुलिस विभाग को सूचित करें।”

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018