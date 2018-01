शट डाउन: पांच साल बाद ठप पड़ा अमेरिकी सरकार का कामकाज, जानें क्या होगा असर

पांच साल बाद अमेरिका में फिर से शट डाउन का दौर शुरू हुआ है। इसके चलते अब पूरे देश में सरकारी कामकाज ठप जाएगा। सिक्योरिटी सेक्टर को छोड़ बाकी जगहों के गैरजरूरी संघीय कर्मियों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है। जिससे एक बार फिर अमेरिका में नौकरियों पर संकट छा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि यह संकट ऐसे वक्त आया है, जब पद संभाले हुए एक साल पूरे हो रहे हैं। इससे पहले 2013 में ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका में शट डाउन हुआ था, जब एक फंडिंग बिल के मुद्दे पर सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच गतिरोध पैदा हुआ था।

राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस ने शट डाउन को रोकने के लिए अपने स्तर से काफी कोशिश की। बावजूद इसके अल्पकालिक विधेयक पास नहीं हो सका। बिल पारित होने के लिए कुल सौ सदस्यीय सीनेट में 60 वोटों की दरकार थी मगर 50 वोट ही हासिल हुए। वजह कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच इस बिल के मुद्दे पर आम राय कायम नहीं हो सकी। सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा में तो यह बिल आसानी से पास हो गया, मगर सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत होने के बावजूद इसे पारित होने के लिए विपक्षी डेमोक्रेट के सहयोग की जरूरत थी। मगर सहयोग और समर्थन नहीं मिल सका। शुक्रवार मध्य रात्रि को सरकारी फंडिंग से जुड़े विधेयक को पास होने से रोकने के इस कदम के पीछे विपक्षी डेमोक्रेटिक की खास रणनीति बताई जा रही है, ताकि ट्रंप को अवैध अप्रवासियों से जुड़े इमिग्रेशन मामले में बैकफुट पर आने के लिए मजबूर किया जा सके। व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट में शट डाउन का ठीकरा डेमोक्रेट्स के सिर पर फोड़ते हुए उन्हें ‘लूजर्स’ नहीं ‘लेजिस्लेटर्स’ कहा। बता दें कि जिस विधेयक को ट्रंप पारित कराना चाह रहे थे, वह अमेरिका में संघीय सरकार को आर्थिक मंजूरी प्रदान करने वाला था। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने तो इसे पारित कर दिया था, मगर ऊपरी सीनेट में पारित होने के दौरान बाधा आई।

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018