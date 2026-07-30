भारतीय मूल के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर 2022 में हुए जानलेवा हमले के दोषी हादी मतर को अब अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े अतिरिक्त आरोपों में भी दोषी ठहराया है। पहले से हत्या के प्रयास के मामले में 25 साल की सजा काट रहे मतर को हिजबुल्लाह को सामग्री सहायता देने और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े कृत्य में शामिल होने का दोषी पाया गया।

न्यूयॉर्क की अदालत का फैसला

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने बुधवार को हादी मतर को दो अतिरिक्त आरोपों में दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष का कहना था कि मतर ने लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन किया और सलमान रुश्दी पर हमला 1989 में जारी किए गए फतवे से प्रेरित होकर किया।

2022 में हुआ था हमला

अगस्त 2022 में सलमान रुश्दी पश्चिमी न्यूयॉर्क स्थित चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशन में एक व्याख्यान देने वाले थे। कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले हादी मतर मंच पर पहुंचा और चाकू से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में रुश्दी को 15 बार चाकू मारा गया, जिनमें उनके चेहरे, छाती, आंख, गर्दन और जांघ पर गंभीर चोटें आईं। इस हमले के कारण उनकी एक आंख की रोशनी आंशिक रूप से चली गई।

अदालत में सलमान रुश्दी की गवाही

सुनवाई के दौरान सलमान रुश्दी ने अदालत में हमले की भयावह घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हमले के बाद वह मंच पर खून से लथपथ पड़े थे और चारों ओर खून ही खून था। उन्होंने अदालत में अपनी घायल आंख भी दिखाई और कहा कि हमलावर का चाकू उनके मस्तिष्क से महज कुछ मिलीमीटर की दूरी पर रुक गया था। रुश्दी ने यह भी बताया कि मौके पर मौजूद एक दमकलकर्मी ने तुरंत प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें

अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि हादी मतर ने करीब दो वर्षों तक इस हमले की योजना बनाई थी और वह 1989 में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयतुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी द्वारा जारी फतवे से प्रेरित था। सहायक अमेरिकी अटॉर्नी टिमोथी लिंच ने कहा कि जब किसी और ने फतवे पर अमल नहीं किया तो आरोपी ने खुद यह हमला करने का फैसला किया।

वहीं, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह हमला आतंकवाद से प्रेरित नहीं था। उन्होंने अदालत में यह सवाल भी उठाया कि क्या रुश्दी को अपने विवादित उपन्यास ‘द सैटेनिक वर्सेज’ के कारण संभावित विरोध का अंदाजा होना चाहिए था।

‘द सैटेनिक वर्सेज’ पर विवाद

सलमान रुश्दी का 1988 में प्रकाशित उपन्यास ‘द सैटेनिक वर्सेज’ कई इस्लामी देशों में विवादों के केंद्र में रहा। पुस्तक पर पैगंबर मोहम्मद के प्रति कथित रूप से आपत्तिजनक चित्रण का आरोप लगा, जिसके बाद कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया और ईरान में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

1989 में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयतुल्ला रुहोल्लाह खोमैनी ने रुश्दी की हत्या का फतवा जारी किया था। हालांकि बाद के वर्षों में ईरानी सरकार ने ऑफिशियल तौर पर इस फतवे से दूरी बनाई, लेकिन रुश्दी के खिलाफ विरोध और नाराजगी लंबे समय तक बनी रही। रुश्दी ने उस समय अपने उपन्यास का बचाव करते हुए कहा था कि उनकी पुस्तक इस्लाम के खिलाफ ईशनिंदा नहीं है और उन्हें संदेह है कि आलोचना करने वाले अधिकांश लोगों ने पूरी किताब पढ़ी भी थी या नहीं।

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यह आलोचना तब सामने आई जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में झड़पों और स्थानीय चुनावों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।