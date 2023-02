Covid-19 : चीन के वुहान लैब में ही बना था कोरोना वायरस, अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट का दावा

अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने अपनी अपडेटेड रिपोर्ट में दावा किया है कि कोविड -19 महामारी चीन के वुहान लैब से निकले कोरोना वायरस की वजह से ही दुनिया में फैला है।

Wuhan Lab: चीन की वुहान लैब में कोरोना वायरस बनाया गया था। (PHOTO- ANI)

Corona Virus: दुनिया भर में मौत का कहर बनकर टूटी कोविड-19 महामारी का वायरस चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वाइरोलॉजी के लैब से निकला था। अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट की अपडेटेड रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। खतरनाक कोरोना वायरस की शुरुआत को लेकर 2019 से ही जारी बहस के बीच इस सनसनीखेज दावे पर दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है। चीन के लगातार नकारने के बावजूद दुनिया की ज्यादातर जांच एजेंसियां चीन के वुहान लैब में ही कोरोना वायरस बनाए जाने का दावा करती है। पहली बार चीन के वुहान शहर में पाया गया कोरोना वायरस कोविड 19 फैलाने वाला कोरोना वायरस सबसे पहली बार चीन के वुहान शहर में पाया गया था। इसके बाद यह खतरनाक कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। हालांकि, दुनिया भर में कोविड-19 की वैक्सीन बना लिया गया है। इसके बावजूद तमाम स्वास्थ्य एजेंसियों के सामने कोरोना वायरस बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। दुनिया के तमाम देश शुरू से ही चीन को लेकर शक जताते रहे हैं। हालांकि, चीन हमेशा दावा करता रहा है कि कोरोना वायरस वुहान से नहीं कहीं और से आया है। इस बीच कोरोना वायरस की शुरुआत को लेकर नया दावा सामने आया है। खुफिया जानकारियों और वैज्ञानिक विशेषज्ञताओं का हवाला वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अमेरिका के ऊर्जा विभाग के हवाले से कहा गया है कि सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब में ही पैदा हुआ है। ऊर्जा विभाग ने बताया है कि ये नतीजे नई खुफिया जानकारियों के आधार पर दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दावा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा विभाग की एजेंसी के पास काफी ज्यादा वैज्ञानिक विशेषज्ञताएं हैं।

