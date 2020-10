सेना अस्पताल में भर्ती COVID-19 संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों का अभिवादन करने के लिए गाड़ी में सवार होकर निकले। उन्होंने इस दौरान सबको चौंका दिया। उनकी गाड़ियों का काफिला वाशिंगटन डीसी के मेरीलैंड उपनगर में बेथेस्डा के रॉकविले पाइक से होकर गुजरा, यह मार्ग राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान और वॉल्टर रीड राष्ट्रीय सैन्य चिकित्सा केंद्र के बीच में स्थित है।

राष्ट्रपति की झलक पाकर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने ट्वीट किया, ‘‘अस्पताल के बाहर मौजूद सभी प्रशंसकों और समर्थकों की मैं सराहना करता हूं। बात यह है कि वे लोग वास्तव में देश को प्रेम करते हैं और देख रहे हैं कि किस तरह हम इसे पहले से भी अच्छा बना रहे हैं।’’ सेना के अस्पताल के बाहर हर दिन लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है।

गुरुवार रात संक्रमित पाए जाने के बाद ट्रंप अगले दिन अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। समर्थकों का अभिवादन करने के लिए बाहर निकलने से पहले ट्रंप ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कहा था कि वह ‘‘महान देशभक्तों को, जो बाहर मौजूद हैं और लंबे समय से वहीं पर बने हुए हैं, उन्हें चौंकाने जा रहा हूं। वे हमारे देश को प्रेम करते हैं। मैं आकस्मिक निरीक्षण करने जा रहा हूं।’’

#WATCH | US: President Donald Trump waves at supporters from his car outside Walter Reed National Military Medical Center where he is being treated for COVID-19. pic.twitter.com/p5Fp48C9RB

काले रंग की गाड़ी में सवार राष्ट्रपति ने मास्क पहन रखा था और वह अपने समर्थकों की ओर देखकर हाथ हिला रहे थे। गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद थीं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जुड डीरे ने कहा कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर इस कार्यक्रम के दौरान उपयुक्त एहतियात बरते गए। उन्होंने कहा, ‘‘इस आवाजाही को चिकित्सा दल ने सुरक्षित बताकर मंजूरी दी।’’

I really appreciate all of the fans and supporters outside of the hospital. The fact is, they really love our Country and are seeing how we are MAKING IT GREATER THAN EVER BEFORE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020