अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे से वापस लौट गए, लेकिन जाते-जाते उन्होंने वह काम किया जिसकी चर्चा अब पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। दरअसल ट्रंप इस उम्मीद से आए थे कि चीन के साथ व्यापार और वहां से दुर्लभ खनिजों पर कोई ठोस समझौता हासिल कर लेंगे।
हालांकि ट्रंप को सोयाबीन और बोइंग विमान समझौते के अलावा इस दौरे से कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वे शुक्रवार और शनिवार रात को ट्रंप अपनी टीम के साथ एयरफोर्स वन में सवार होकर वापस लौट गए। यहां तक कि वे सभी चीन से मिले गिफ्ट और बैज को भी कूड़े में डालकर चले गए।
हालांकि यह कोई नहीं बात नहीं है, चीन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ऐसा सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार यह सभी के सामने किया गया यानी चीनी अधिकारियों के सामने ही उनकी दी हुई सभी चीजें अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ पत्रकारों ने भी विमान के पास कूड़ेदान में डाल दिया।
क्यों फेंक दिए चीन से मिले गिफ्ट्स?
कहा जा रहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों ने साइबर सुरक्षा के मद्देनजर हैं रिस्क न लेते हुए चीन की ओर से मिले सभी गिफ्ट को फेंक दिया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को उनकी एजेंसियों ने पहले ही निर्देश दे रखा था कि एयरफोर्स वन में कोई भी चीनी सामान लाने की अनुमति नहीं है। यह जानकारी न्यूयार्क पोस्ट की व्हाइट हाउस रिपोर्टर एमली गुडिन ने एक पोस्ट के जरिए दी।
एमिली गुडिन ने एक्स पर लिखा, “अमेरिका के कर्मचारियों ने चीनी अधिकारियों की ओर से दी गई हर एक चीज- पहचान पत्र, व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के बर्नर फोन, प्रतिनिधिमंडल के लिए पिन एयरफोर्स वन में बैठने से पहले ही ले ली गई और सीढ़ियों के नीचे एक कूड़ेदान में फेंक दी गई। विमान में चीन से कुछ भी लाने की अनुमति नहीं थी।”
ट्रंप ने खुले तौर पर मानी जासूसी की बात
वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुल तौर पर माना कि अमेरिका और चीन एक-दूसरे की जासूसी करते हैं। अमेरिका बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले के बारे में चीन के शी-जिनपिंग से टकराव के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने पत्रकारों से कहा,”यह उन चीजों में से एक है क्योंकि हम भी उनकी खूब जासूसी करते हैं।”
आने के समय भी बरती सावधानी
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने यह सावधानियां सिर्फ जाने के समय ही नहीं बल्कि आने के समय भी अपनाई थी। चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचने से पहले ट्रंप और उनके प्रतिनिधिमंडल ने अपने निजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अमेरिका में ही छोड़ दिया था। यह कदम हैकिंग से बचने के लिए उठाया गया।
चीन ने तेजी से हटाई कार्पेट और सीढ़ियां
इधर चीन ने भी ट्रंप और उनके साथ प्रतिनिधिमंडल के विमान में सवार होते ही सीढ़ियां और स्वागत के लिए बिछाई गई रेड कार्पेट को तुरंत हटा लिया। चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी विमान के उड़ने का इंतजार तक नहीं किया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि आईएसआईएस को दूसरा नंबर का सबसे बड़ा कमांडर अबु-बिलाल अल-मिनुकी को अमेरिकी सेना ने मार गिराया है। ट्रंप ने यह घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें