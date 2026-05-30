अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भारतीय सेना की तारीफ की है। उन्होंने शनिवार को भारत के सैन्य आधुनिकीकरण की कोशिशों की तारीफ़ की। पीट हेगसेथ ने देश को एक ताकत और इंडो-पैसिफिक इलाके में स्थिरता का एक अहम पिलर बताया। सिंगापुर में शांगरी-ला डायलॉग में बोलते हुए हेगसेथ ने कहा कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और हाई-एंड मिलिट्री ऑपरेशन्स को समर्थन करने के लिए अपने इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है।

भारतीय सेना की अमेरिकी रक्षा मंत्री ने की तारीफ

न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक ट्रंप के करीबी सहयोगी पीट हेगसेथ ने कहा, “भारत ताकतवर है और अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बना रहा है। यह हाई-एंड मिलिट्री ऑपरेशन्स को बनाए रखने के लिए भारी इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स क्षमता बना रहा है।”

हेगसेथ ने कहा, “हमने क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत के साथ को-प्रोडक्शन करने का भी वादा किया है। अमेरिका अपने डिफेंस के नेशनल मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबलाइज़ेशन से गुज़र रहा है।” अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत को साउथ एशिया में एक अहम पार्टनर बताया और कहा कि अपने हितों में काम करने वाला एक मज़बूत भारत भी रीजनल स्थिरता के साझा मकसद को आगे बढ़ाता है।

पीट हेगसेथ ने कहा, “साउथ एशिया में भारत लाइन पकड़ने के लिए एक अहम एंकर है। अपने हितों में काम करने वाला एक मज़बूत भारत पूरे इलाके में पावर बैलेंस बनाए रखने के हमारे साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाता है।” पीट हेगसेथ ने अमेरिका और भारत के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने की ओर इशारा किया, जिसमें जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड हथियारों जैसे एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम के लिए को-प्रोडक्शन की कोशिशें शामिल हैं। उन्होंने कहा, “हमने कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए भारत के साथ को-प्रोडक्शन करने का भी वादा किया है। ऐसी कोशिशों को दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेज़ की तैयारी को बेहतर बनाने की दिशा में ज़रूरी कदम बताया।

इंडो-पैसिफिक दुनिया का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक इलाका- हेगसेथ

हेगसेथ ने जापान, साउथ कोरिया, ASEAN और ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस से जुड़े रिश्तों का भी आकलन किया। पूरे इलाके के अतिथियों को संबोधित करते हुए हेगसेथ ने कहा कि इंडो-पैसिफिक दुनिया का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक इलाका बना हुआ है। उन्होंने US के साथियों और पार्टनर्स से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की अपील की। पीट हेगसेथ ने क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए अमेरिका के वादे को भी दोहराया और कहा कि किसी भी देश को ऐसा दबदबा बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए जिससे दूसरे देशों की सुरक्षा को खतरा हो।

(यह भी पढ़ें- व्यापार समझौता की वार्ता को लेकर क्या बोले अमेरिकी राजूदत?)

भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार समझौता जल्द होने की उम्मीद है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने शुक्रवार को इस पर बात की। पढ़ें पूरी खबर