अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश सफल नहीं हो सकी। मंगलवार, 10 नवंबर को हुए मतदान में 211 के मुकाबले 204 वोटों से प्रस्ताव को सीधे मतदान के लिए रखने के बजाय ज्यूडिशियरी कमेटी के पास भेज दिया गया। इस समिति में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। ऐसे में फिलहाल हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना कम हो गई है।

हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने पेश किया था। इसमें उन पर आठ आरोप लगाए गए थे। सबसे बड़ा आरोप यह था कि उन्होंने अमेरिकी संसद की मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखी। आरोप है कि कानून में तय 60 दिनों की समय सीमा खत्म होने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस की अनुमति नहीं ली।

इसके अलावा ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले में बच्चों की मौत और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया गया।

प्रस्ताव में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैन्य अभियान के जरिए पकड़े जाने का मामला भी शामिल था। इसके अलावा कैरेबियन और प्रशांत महासागर में मादक पदार्थों की तस्करी के संदिग्ध लोगों पर सैन्य हमलों में हुई मौतों और यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए।

हेगसेथ पर डेमोक्रेटिक सांसद और पूर्व नौसेना अधिकारी मार्क केली के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया गया। इसे अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया गया।

मतदान के दौरान थॉमस मैसी को छोड़कर किसी भी रिपब्लिकन सांसद ने प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का विरोध नहीं किया। वहीं, 11 डेमोक्रेटिक सांसद मतदान में शामिल नहीं हुए। इनमें पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल थीं।

हेगसेथ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। मंगलवार को पेंटागन में करीब छह महीने बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महाभियोग की कोशिश को राजनीतिक दिखावा बताया। उनका कहना था कि सैन्य कार्रवाई को लेकर मतभेद होने का मतलब यह नहीं है कि किसी मंत्री के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हेगसेथ का समर्थन किया और मतदान के नतीजे पर खुशी जताई।

गौरतलब है कि फिलहाल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। हालांकि, जनवरी 2027 में डेमोक्रेटिक पार्टी के सत्ता संभालने की बात कही गई है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने संकेत दिए हैं कि वे नए सदन में हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव फिर से ला सकते हैं।

क्या महाभियोग प्रस्ताव पास होने से मंत्री की कुर्सी चली जाती है?

नहीं। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा से महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद मामला सीनेट में जाता है। वहां सुनवाई होती है। किसी मंत्री को पद से हटाने के लिए सीनेट के दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। फिलहाल प्रस्ताव समिति के पास भेजे जाने से पीट हेगसेथ को बड़ी राहत मिल गई है।

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