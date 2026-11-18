अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी विद्यार्थियों, शोधार्थियों और पत्रकारों के देश में उनके संबंधित वीजा पर रहने की अवधि सीमित करने की बात की गई है।

अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने जुलाई में एक नीति का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य विदेशी विद्यार्थियों को संघीय सरकार की मंजूरी के बिना चार वर्ष से अधिक समय तक देश में रहने से रोकना था। इस फैसले का फायदा भारतीय विद्यार्थियों को भी मिलेगा।

बोस्टन के संघीय न्यायाधीश एफ डेनिस सेलर ने सोमवार को अपने फैसले में डीएचएस के प्रस्ताव को ‘मनमाना, विवेकहीन, विवेकाधिकार का दुरुपयोग और कानून के विपरीत’ बताते हुए खारिज कर दिया। न्यायाधीश सेलर ने अपने फैसले में कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो डीएचएस उस गतिविधि को रोकने या हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, जिसे संसद ने अनुमति देने और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया।

यह गतिविधि विदेशी विद्यार्थियों को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि कानून डीएचएस को एफ-1 वीजा कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए इतने व्यापक और असीमित अधिकार नहीं देता।

इस प्रस्ताव में पढ़ाई या पढ़ाई पूरी होने के बाद वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण समाप्त होने पर देश छोड़ने के लिए मिलने वाली अतिरिक्त अवधि को भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने का प्रावधान है।

भाषा पाठ्यक्रमों के लिए अमेरिका में रहने की अवधि 24 महीने तय करने का था प्रस्ताव

भाषा संबंधी पाठ्यक्रमों के लिए अवकाश और छुट्टियों सहित देश में रहने की कुल अवधि 24 महीने तक सीमित करने का प्रस्ताव है। ‘फाउंडेशन फार इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (एफआइआइडीएस) ने संघीय अदालत के आदेश का स्वागत किया। एफआइआइडीएस के अध्यक्ष एवं नीति और रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा कि अदालत अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की मदद के लिए एक बार फिर आगे आई है और ऐसा करके उसने अमेरिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवोन्मेष के भविष्य की रक्षा करने में मदद की है।

इस मामले में याचिका दायर करने वाले प्रमुख पक्षों में शामिल ‘प्रेसिडेंट्स अलायंस आन हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन’ की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मिरियम फेल्डब्लम ने संघीय अदालत के फैसले को अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों, शोधार्थियों और उन्हें प्रवेश देने वाले महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के लिए स्पष्ट एवं महत्त्वपूर्ण जीत बताया।

फेल्डब्लुम ने एक बयान में कहा कि मौजूदा प्रशासन की नीतियों और प्रयासों के हानिकारक परिणाम पहले ही स्पष्ट हो चुके हैं। हम अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के दाखिलों और अमेरिका में पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि में उल्लेखनीय गिरावट देख रहे हैं। ‘एनएएफएसए: एसोसिएशन आफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स’ की कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी फांटा आ ने कहा कि इस फैसले के जरिए न्यायाधीश ने स्पष्ट और पुरजोर संदेश दिया है कि लंबे समय से जारी ‘ड्यूरेशन आफ स्टेटस’ नीति बरकरार रहेगी। ‘ड्यूरेशन आफ स्टेटस’ नीति के तहत विदेशी विद्यार्थियों और पत्रकारों को किसी निश्चित अवधि के बजाय अपने संबंधित कार्यक्रम की अवधि तक अमेरिका में रहने की अनुमति मिलती है।

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अमेरिका अपने ग्रीन कार्ड पाने के कार्यक्रम को और सख्त करेगा। अमेरिकी श्रम विभाग ने 16 नवंबर को उच्च कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रम को सख्त बनाने के उद्देश्य से नए नियमों की एक शृंखला प्रस्तावित की। नए अमेरिकी नियम उन व्यवसायों को भी प्रभावित कर सकते हैं जिन्हें पहले श्रम की कमी के कारण कुछ श्रम प्रमाणन प्रक्रियाओं से छूट दी गई थी, जिनमें नर्सिंग भी शामिल है। भारत समेत विदेशी कामगारों की परेशानी बढ़ेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक