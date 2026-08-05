अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। अमेरिका की ओर से नए व्यापारिक प्रतिबंध और टैरिफ लागू किए जाने के बाद चीन ने भी कड़ा जवाब दिया है। बुधवार को बीजिंग ने छह अमेरिकी कंपनियों को अपनी प्रतिबंध सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने के साथ ही अमेरिका को भेजे जाने वाले ड्रोन, उनके अहम पुर्जों और उनसे जुड़ी तकनीक के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लगाने की घोषणा की।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के हालिया कदमों ने चीन के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, इसी के जवाब में चीन ने आवश्यक जवाबी कदम उठाने का फैसला किया है। इसके तहत ड्रोन और उससे संबंधित तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण और कड़ा किया जाएगा।

चीन ने केवल निर्यात नियंत्रण तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उसने घरेलू प्रमाणन संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले फैक्टरी फॉलो-अप निरीक्षण भी फिलहाल रोक दिए हैं। इसके अलावा कुछ अमेरिकी अनुपालन (कम्प्लायंस) परीक्षण कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाली कॉपियर तथा प्रिंटर मशीनों के आयात की राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से जांच शुरू कर दी गई है।

बीजिंग ने जिन छह अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की एप्लाइड डीएनए साइंसेज और भू-विज्ञान अनुसंधान से जुड़ी स्ट्रेटम रिजर्वॉयर जैसी कंपनियां शामिल हैं। चीन ने स्पष्ट किया है कि अब उसके नागरिक और संस्थाएं इन कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन, सहयोग या अन्य कारोबारी गतिविधि नहीं कर सकेंगी।

चीन का आरोप है कि इन कंपनियों ने शिनजियांग से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू कराने में सहयोग किया है। चीन के अनुसार, इनकी गतिविधियां गंभीर प्रकृति की हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र पहले शिनजियांग में मुख्य रूप से मुस्लिम उइगर समुदाय के खिलाफ संभावित मानवाधिकार उल्लंघन और मानवता के विरुद्ध अपराधों की आशंका जता चुका है, जबकि चीन इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है।

चीन के व्यापार प्रतिनिधि ने अमेरिकी प्रतिनिधि से जताई चिंता

इस बीच चीन के वरिष्ठ व्यापार प्रतिनिधि हे लिफेंग ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर से टेलीफोन पर बातचीत कर नए व्यापारिक प्रतिबंधों पर गंभीर चिंता जताई। दोनों देशों के बीच यह विवाद ऐसे समय फिर बढ़ा है, जब अमेरिका ने पहले चीन के बाहर निर्मित ह्यूमनॉइड और चौपाया रोबोट के आयात पर रोक लगाई थी, जिसे बीजिंग ने चीनी कंपनियों को दबाने की कोशिश बताया था।

अमेरिका ने हाल ही में जबरन श्रम (फोर्स्ड लेबर) और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए चीन समेत 50 से अधिक देशों पर नए टैरिफ लगाए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिका के साथ हो रहे कथित अनुचित व्यापार घाटे को कम करने के लिए जरूरी है। इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने अधिकतम 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत का अस्थायी टैरिफ लागू किया था, जिसकी अवधि पिछले महीने समाप्त हो गई।

पिछले वर्ष अक्टूबर में डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंधों में कुछ नरमी आई थी, लेकिन अब शी जिनपिंग की 24 सितंबर को प्रस्तावित अमेरिका यात्रा से पहले दोनों महाशक्तियों के बीच बढ़ा यह नया व्यापारिक टकराव वैश्विक बाजारों की चिंता बढ़ा सकता है।

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अमेरिका ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि अगर सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती है तो वे पश्चिम एशिया छोड़ने पर विचार करें या जाने के लिए तैयार रहें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बहुत ज़ोरदार हमला करने की बात कही है। साथ ही कुवैत में ड्रोन हमलों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास नई शिपिंग घटनाओं से इलाके में तनाव बढ़ गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक