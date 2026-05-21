अमेरिका ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर 1996 में क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच उड़ान भर रहे दो विमानों को मार गिराए जाने के मामले में अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश रचने और अन्य अपराधों का आरोप लगाया है। बुधवार को सामने आए इस मामले में कास्त्रो और पांच अन्य लोगों पर क्यूबा-अमेरिकी समूह ब्रदर्स टू द रेस्क्यू के विमानों को मार गिराने और चार लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया है, जिनमें तीन अमेरिकी शामिल थे।

94 वर्ष के हो चुके कास्त्रो उस समय देश के सशस्त्र बलों के प्रमुख थे। विमान दुर्घटना को लेकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ा था। जैसे-जैसे अमेरिका क्यूबा के कम्युनिस्ट शासन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल ने इन आरोपों को एक राजनीतिक पैंतरेबाज़ी बताया, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है।

मियामी के फ्रीडम टॉवर में बोलते हुए कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने घोषणा की कि अमेरिका कास्त्रो पर विमानों को नष्ट करने और अरमांडो एलेजांद्रे जूनियर, कार्लोस अल्बर्टो कोस्टा, मारियो मैनुअल डे ला पेना और पाब्लो मोरालेस की मौत के मामले में हत्या के चार अलग-अलग आरोप भी लगाएगा। ब्लैंच ने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रम्प अपने नागरिकों को नहीं भूले हैं और न ही भूलेंगे।”

इन आरोपों पर अमेरिकी अदालत में बहस होनी चाहिए। जिनमें से कुछ में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। हत्या के प्रत्येक आरोप में अधिकतम सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास है।

अमेरिकी न्याय विभाग के नए आरोप क्यूबा के कम्युनिस्ट नेतृत्व के एक प्रमुख व्यक्ति को निशाना बनाते हैं। ऐसे समय में जब क्यूबा को वहां के एकदलीय शासन में महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक सुधार करने के लिए अमेरिका के दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

अमेरिकी विश्वविद्यालय में लैटिन अमेरिकी राजनीति के विशेषज्ञ विलियम लियो ग्रैंड ने कहा कि मुझे लगता है कि रणनीति यह है कि दबाव को धीरे-धीरे उस बिंदु तक बढ़ाया जाए जहां क्यूबा सरकार बातचीत की मेज पर झुक जाए और आत्मसमर्पण कर दे। अमेरिका ने क्यूबा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और तेल की आपूर्ति पर नाकाबंदी कर दी है। जिसके परिणामस्वरूप बिजली कटौती और खाद्य पदार्थों की कमी हो गई है।

इससे पहले बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्यूबा के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्यूबा के लोगों के लिए एक संदेश जारी किया था। रुबियो ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका और एक नए क्यूबा के बीच एक नया रास्ता पेश कर रहे हैं। रुबियो ने द्वीप के नागरिकों से कहा कि क्यूबा की सेना द्वारा संचालित एक समूह, जिसे GAESA के नाम से जाना जाता है। देश में जारी बिजली कटौती और खाद्य पदार्थों की कमी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

GAESA क्यूबा की अर्थव्यवस्था के अधिकांश लाभदायक हिस्सों का स्वामित्व या संचालन करती है। जिनमें बंदरगाहों से लेकर पेट्रोल पंप और पांच सितारा होटल शामिल हैं।

अमेरिकी आरोपों पर क्यूबा ने क्या कहा?

रुबियो के संदेश के जवाब में क्यूबा के राष्ट्रपित डियाज़-कैनेल ने अमेरिका पर झूठ बोलने और क्यूबा के लोगों पर सामूहिक दंड थोपने का आरोप लगाया। डियाज़-कैनेल ने यह भी कहा कि कास्त्रो पर लगाए गए अभियोग का इस्तेमाल “क्यूबा के खिलाफ सैन्य आक्रामकता की मूर्खता को उचित ठहराने” के लिए किया जा रहा था। उन्होंने अमेरिका पर विमान को गिराए जाने के संबंध में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि क्यूबा ने अपने अधिकार क्षेत्र के जलक्षेत्र में वैध आत्मरक्षा की कार्रवाई की।

पत्रकारों द्वारा कास्त्रो को अमेरिका लाकर उन पर आरोप लगाने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर ब्लैंच ने जवाब दिया कि उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि अमेरिका कास्त्रो को पकड़ने की कोशिश करेगा या नहीं, लेकिन कहा कि हमें उम्मीद है कि वह अपनी मर्जी से या किसी अन्य तरीके से यहां आ जाएंगे।

अमेरिकन यूनिवर्सिटी के लियो ग्रांडे ने कहा कि उनका मानना ​​है कि अगर क्यूबा बातचीत की मेज पर आत्मसमर्पण नहीं करता है तो अमेरिका पूर्व क्यूबा नेता को पकड़ने के लिए तैयार है।

जनवरी में न्याय विभाग द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने और उन्हें अमेरिका लाने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया। इसने वाशिंगटन के साथ वेनेजुएला के संबंधों को बदल दिया, जिसके बारे में लियो ग्रांडे ने चेतावनी दी कि क्यूबा में इसका समान प्रभाव होने की संभावना नहीं है। यह देखते हुए कि कास्त्रो लगभग एक दशक पहले सेवानिवृत्त हो गए थे।

लगभग 95 वर्ष के कास्त्रो, जो दिवंगत क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो के भाई हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। जिन्हें द्वीप पर “क्यूबा क्रांति के जीवित नेता” के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने सरकार और पार्टी में अपनी सक्रिय भूमिकाएं छोड़ दी हैं, लेकिन 2008-2018 के अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, उन्होंने और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वाशिंगटन-हवाना संबंधों में अल्पकालिक सुधार की अध्यक्षता की थी। ब्लांच ने कहा कि वह कास्त्रो और मादुरो के मामलों की तुलना नहीं करेंगे।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से बुधवार के अभियोग के राजनीतिक पहलू के बारे में पूछा गया। ट्रम्प ने कहा कि उनमें से कई लोग मुझसे संबंधित हैं, क्योंकि क्यूबा-अमेरिकी लोगों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मानवीय आधार पर, हम यहां मदद करने के लिए हैं।

हालांकि कास्त्रो के प्रत्यर्पण या मामले में पेश होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन सभी विकल्प खुले प्रतीत होते हैं, ऐसा मियामी में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय में अभियोजक के रूप में काम कर चुकीं वकील लिंडसे लाजोपोलोस फ्रीडमैन का कहना है। फ्रीडमैन ने कहा कि अगर वह इस मामले में पेश होते हैं, तो उसे किसी भी अन्य प्रतिवादी के समान कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने आगे कहा कि अंततः इसमें जूरी द्वारा मुकदमा भी शामिल होगा।

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