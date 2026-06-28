अमेरिका ने ईरान पर फिर बड़ा हमला किया है। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अमेरिका ने शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी विमानों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण सुविधाओं और तटीय रडार स्थलों पर हमले किए, और कहा कि यह कार्रवाई युद्धविराम समझौते के बार-बार उल्लंघन के जवाब में की गई थी।

डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान युद्धविराम का उल्लंघन करना जारी रखता है तो आगे सैन्य कार्रवाई हो सकती है, और सुझाव दिया कि तनाव उस बिंदु तक पहुंच सकता है, जहां इस्लामी राष्ट्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, “अमेरिकी विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों और तटीय रडार साइटों पर हमला किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर युद्धविराम समझौते का उल्लंघन किया है! यह बहुत संभव है कि वे कभी सबक नहीं सीखेंगे! एक ऐसा समय आ सकता है जब हम तर्कसंगत नहीं रह पाएंगे और हमें उस काम को सैन्य रूप से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसे हमने सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ, तो ईरान का इस्लामी गणराज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा!”

ट्रंप की यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों का एक और दौर शुरू करने के कुछ ही समय बाद आई है,जब वाशिंगटन ने आरोप लगाया था कि तेहरान ने होर्मुज जलमार्ग के पास एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर हमला करके लगातार दूसरे दिन युद्धविराम का उल्लंघन किया है।

अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) के अनुसार, यह नए हमले कमांडर इन चीफ के आदेश पर किए गए थे और इनमें समुद्री हमलों से जुड़े ईरानी सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था, जिसमें निगरानी प्रणाली, संचार नेटवर्क, हवाई रक्षा स्थल, ड्रोन भंडारण सुविधाएं और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता शामिल थी।

सेंटकॉम ने कहा कि यह कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ ईरान की लगातार आक्रामकता का सीधा जवाब थी। जिसमें पनामा ध्वज वाले टैंकर एम/टी किकू पर हमला भी शामिल है, जिस पर रणनीतिक जलमार्ग के पास से गुजरते समय एकतरफा हमलावर ड्रोन से हमला किया गया था।

इसमें कहा गया है कि अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) बलों ने कमांडर इन चीफ के निर्देश पर 27 जून को ईरान में कई लक्ष्यों के खिलाफ अतिरिक्त हमले किए। सेना ने कहा कि होर्मुज जलमार्ग से होकर गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन अप्रभावित है और अमेरिकी सेना सतर्कबनी हुई है।

दो दिन में दूसरी जवाबी कार्रवाई

नवीनतम झड़प महीनों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से किए गए अंतरिम युद्धविराम के बावजूद ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य जवाबी कार्रवाई का लगातार दूसरा दिन है।

शुक्रवार को, अमेरिकी सेना ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला किया, जब तेहरान ने कथित तौर पर होर्मुज जलमार्ग से गुजर रहे सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज एम/वी एवर लवली पर हमला किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

शनिवार के हमलों से पहले व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान को युद्धविराम का उल्लंघन करने पर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि आपको पता चल जाएगा। मुझे यह बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने कल हमला किया। एक बहुत महंगे जहाज को थोड़ा नुकसान पहुंचा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।

शिपिंग को लेकर तनाव जारी

जहाज ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, एम/टी किकू इस सप्ताह की शुरुआत में कतर के एक तेल क्षेत्र से रवाना हुआ था और ईरान द्वारा अनुमोदित गलियारे के बजाय ओमान के तट के पास स्थापित एक शिपिंग मार्ग का उपयोग करते हुए संयुक्त अरब अमीरात के एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था।

अमेरिकी नौसेना की देखरेख में एक बहुराष्ट्रीय समुद्री निकाय ने बाद में घोषणा की कि ओमान मार्ग का विस्तार किया जाएगा ताकि आने-जाने वाले वाणिज्यिक यातायात की अनुमति मिल सके। एक ऐसा कदम जो तेहरान के साथ तनाव को और बढ़ा सकता है, जो इस बात पर जोर देता है कि जहाजों को ईरान द्वारा अधिकृत मार्गों का पालन करना चाहिए।

होर्मुज जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में से एक बना हुआ है, जो वैश्विक कच्चे तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहन करता है।

युद्धविराम पर दबाव

यह ताजा हमले ऐसे समय में हुए हैं जब वाशिंगटन और तेहरान समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कवर करने वाले एक व्यापक समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से 60 दिवसीय समझौता ज्ञापन के तहत बातचीत जारी रखे हुए हैं।

इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान से मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का आग्रह किया था और चेतावनी दी थी कि किसी भी प्रकार की हिंसा सैन्य प्रतिक्रिया को आमंत्रित करेगी।

ईरानी सरकारी टेलीविजन ने होर्मुज जलमार्ग के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में विस्फोटों की सूचना दी है, जबकि अधिकारियों ने यह कहना जारी रखा है कि रणनीतिक जलमार्ग से नौवहन ईरानी नियमों के अधीन है। इस नए सिरे से शुरू हुई बातचीत ने इस बात की चिंता बढ़ा दी है कि स्थायी समझौते को हासिल करने के लिए चल रहे राजनयिक प्रयासों के बावजूद नाजुक युद्धविराम टूट सकता है।

ताजा हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी

ईरान के खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम अल-फिकार ने X पर कई पोस्टों में चेतावनी दी कि तेहरान की प्रतिक्रिया “व्यावहारिक” होगी और वाशिंगटन पर “सभी सीमाएं पार करने” का आरोप लगाया।

उन्होंने लिखा, “आपने संप्रभुता को निशाना बनाया है, इसलिए एक ऐसे व्यावहारिक जवाब की अपेक्षा करें जो समीकरणों को बदल देगा। आपने गलत अनुमान लगाया है, और हमारा धैर्य समाप्त हो गया है… इसलिए एक लंबी, अंतहीन रात के लिए तैयार हो जाइए। आपने सारी हदें पार कर दी हैं, और हमारा निर्णय केवल बातें नहीं है। आने वाले घंटे हमारी ताकत का प्रमाण होंगे।”

बहरीन की प्रतिक्रिया

बहरीन के विदेश मंत्रालय ने ईरान पर शनिवार तड़के उसकी धरती पर कई ड्रोन दागने का आरोप लगाया और इस हमले को देश की संप्रभुता का “खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन” बताते हुए चेतावनी दी कि इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के चल रहे प्रयासों को खतरा है।

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