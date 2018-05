महिला बॉडीबिल्डर से कर रहे थे छेड़खानी, मिला मुंहतोड़ जवाब

आयरलैंड के डबलिन शहर में अमेरिका की रहने वाली लेअन्ना कार घूमने के लिए आईं थीं। वहां पर उनका सामना एक सड़कछाप शोहदे से हुआ, जिसने उनके साथ छेड़खानी की ​कोशिश की। लेकिन शोहदा ये नहीं जानता था कि लेअन्ना जानी मानी बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर हैं। छेड़खानी करने वाले शोहदे को लेअन्ना ने इसके बाद ऐसा सबक सिखाया कि उसने जान बचाकर भागने में ही समझदारी समझी। अब ये वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दरअसल, अमेरिका के कोलराडो की रहने वाली 26 साल की लेअन्ना कार घूमने के मकसद से आयरलैंड के डबलिन शहर में आईं थीं। लेअन्ना अपने हॉस्टल से बस स्टॉप की तरफ जा रही थीं। रास्ते में उन्हें शोहदा मिला, जिसने लेअन्ना को पीछे से गलत तरीके से दबाया और उनके कान में फुसफुसाकर कहा, ‘तुम अमेरिकन हो, ये तुम्हें अच्छा लगेगा।’ सरेराह छेड़खानी से तिलमिलाई लेअन्ना कार ने पलटकर शोहदे के मुंह पर जबरदस्त दो मुक्के मारे। लेअन्ना ने उस अनुभव के बारे में बताया और कहा कि मैंने इसके बाद फिर और कुछ भी नहीं सोचा। मैं ये भी सोचकर नाराज थी कि उसने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। दो मुक्के खाकर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसमें खुद की हिफाजत करने की भी हिम्मत नहीं बची थी।

While walking down the street in Dublin earlier this week, a man grabbed my butt. He proceeded to laugh hysterically and said “you’re an American, you probably liked it”. Apparently traveling solo has made me a better person bc my first reaction was to punch him in the face pic.twitter.com/qJ82a3iimI

— Leanna Carr (@Leanna_Carr) April 21, 2018