होर्मुज जलमार्ग के पास अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि इस हादसे में दो पायलट सुरक्षित हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज जलमार्ग के पास एक अमेरिकी सैन्य हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह घटना ऐसे समय हुई है जब पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर है। ईरान और इजरायल के बीच लगातार हमले हो रहे हैं और क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं।

इसी बीच अमेरिका का एएच-64 अपाचे हेलिकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आई है। हालांकि, यह हादसा किन कारणों से हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।

अपाचे हेलिकॉप्टर की खासियत

जानकारी के लिए बता दें कि बोइंग का एएच-64 अपाचे दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू हेलिकॉप्टरों में गिना जाता है। इसे अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग बनाती है। अपाचे को “फ्लाइंग टैंक” के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह दुश्मन के इलाके में घुसकर भारी तबाही मचाने की क्षमता रखता है।

सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक, यह सिर्फ एक हेलिकॉप्टर नहीं बल्कि हथियारों और अत्याधुनिक रडार सिस्टम से लैस एक उड़ता हुआ किला है। भारत ने भी हाल के वर्षों में अपाचे हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए बड़ा सौदा किया है। भारत सरकार ने करीब 4,168 करोड़ रुपये की लागत से छह नए अपाचे हेलिकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है।

अपाचे हेलिकॉप्टर को दुनिया की सबसे खतरनाक कॉम्बैट मशीनों में से एक माना जाता है। इसके निचले हिस्से में 30 मिमी की ऑटोमैटिक चेन गन लगी होती है जो एक मिनट में लगभग 600 से 650 राउंड तक फायर कर सकती है। यही वजह है कि युद्धक्षेत्र में इसे बेहद प्रभावी और घातक हथियार माना जाता है।

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