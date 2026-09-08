Eiffel Tower Controversy: पेरिस का एफिल टावर सोमवार को तय समय पर नहीं खुल सका। वजह कोई तकनीकी खराबी या मौसम नहीं, बल्कि कर्मचारियों का विरोध था। विवाद एक दिन पहले हुए एक निजी दौरे से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि हिंदू धार्मिक संगठन के करीब 100 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के आने पर कुछ महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल से हटने के लिए कहा गया, ताकि वहां पुरुष कर्मचारी मौजूद रहें।

घटना शनिवार की बताई जा रही है। यह प्रतिनिधिमंडल बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) से जुड़ा था और फ्रांस के पेरिस उपनगर में नए हिंदू मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने आया था। यूनियन प्रतिनिधियों के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल के रास्ते से गुजरने के दौरान कुछ महिला कर्मचारियों को अपनी जगह छोड़ने के लिए कहा गया और उनकी जगह पुरुष कर्मचारियों ने ले ली।

यूनियन प्रतिनिधि डियान दावोआन ने बताया कि इस घटना के बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती गई। सोमवार सुबह उन्होंने प्रबंधन से बातचीत और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न होने की मांग को लेकर बैठक की। इसी कारण एफिल टावर का उद्घाटन भी देर से हुआ। उस दौरान वहां लगे नोटिस में केवल इतना बताया गया कि परिचालन संबंधी कारणों से टावर खुलने में देरी हो रही है।

एफिल टावर की संस्था SETE ने कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया

एफिल टावर का संचालन करने वाली संस्था SETE ने घटना को लेकर कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। संस्था ने माना कि प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को इस तरह आयोजित करने का अनुरोध किया गया था, जिससे महिला कर्मचारियों के साथ बातचीत या संपर्क कम से कम हो। SETE ने स्वीकार किया कि ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थीं और मामले की जांच की बात कही है। प्रबंधन ने कर्मचारियों से माफी भी मांगी।

इस विवाद के बाद मामला केवल एफिल टावर तक सीमित नहीं रहा। पेरिस के मेयर इमैनुएल ग्रेगोआर ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की नाराजगी जायज है और लैंगिक भेदभाव किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। उनका कहना है कि महिला और पुरुष, दोनों को बिना किसी भेदभाव के काम करने और सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से आने-जाने का अधिकार है।

फ्रांस की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष याएल ब्रॉन-पिवे ने भी घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों की मेजबानी का अर्थ यह नहीं हो सकता कि फ्रांस अपने मूल्यों से समझौता करे। उनके अनुसार, फ्रांस के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को अदृश्य बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

BAPS ने विवाद पर खेद जताया है। संगठन ने कहा कि दौरे की योजना एफिल टावर के प्रबंधन के साथ मिलकर बनाई गई थी, ताकि आम पर्यटकों को कम से कम परेशानी हो। संगठन ने यह भी कहा कि उसे ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं थी जिसमें किसी आगंतुक को टावर में प्रवेश से रोका गया हो। साथ ही उसने कहा कि वह उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से लेता है और आपसी सम्मान के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है।

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब पेरिस के पास BAPS के नए हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा था कि यह मंदिर भारत की प्राचीन मान्यताओं और मानवीय मूल्यों को फ्रांस तक पहुंचाने के साथ दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा।

अब जांच का केंद्र यही सवाल है कि उस निजी दौरे के दौरान वास्तव में क्या निर्देश दिए गए थे और किस स्तर पर उन्हें मंजूरी मिली। एफिल टावर का विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक कार्यस्थल की घटना नहीं, बल्कि मेहमाननवाजी, धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता जैसे मूल्यों के बीच संतुलन का सवाल बन गया है।

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फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन समारोह था, जिसे पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पेरिस में बना भव्य मंदिर सदियों तक दोनों देशों के बीच सहयोग और अवसरों के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक