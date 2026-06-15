अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों ही देश लगभग 4 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। बीते दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा था कि अमेरिका और ईरान समझौते के करीब हैं।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि ईरान के साथ समझौता हो गया है। उन्होंने इसके लिए सभी को बधाई दी। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोला जाएगा और इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना ने जो नाकेबंदी की है, उसे भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा।

ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के जहाजों को अब अपने इंजन को चालू कर देना चाहिए।

शहबाज शरीफ का भी आया बयान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी किया।

शरीफ ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान दोनों लेबनान सहित सभी मोर्चों पर चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने पर बताया कि शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में दस्तखत किए जाएंगे।

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

बेरूत में इजरायली हमले की वजह से हुई देर

शांति समझौते का ऐलान होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के हमलों के कारण अमेरिका-ईरान समझौते पर हस्ताक्षर में कुछ घंटों की देरी हुई है। ट्रंप ने कहा था कि बेरूत में इजरायली हमले को लेकर उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से नाराजगी जताई थी। इससे पहले ट्रंप ने इजरायल और ईरान से एक-दूसरे पर हमले न करने को कहा था।

ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता लगभग तय हो चुका है और इस पर जल्द ही यूरोप में दस्तखत होने की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा था कि समझौता होने के बाद होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि ईरान ने कहा है कि वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा।