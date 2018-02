पुलिस को न मिल पाए सबूत, इसलिए 26 दिनों से शौचालय नहीं गया आरोपी

लंदन में एक आरोपी ड्रग डीलर 26 दिन से टॉयलेट नहीं गया है। पुलिस इंतजार कर रही है कि आरोपी टॉयलेट जाए ताकि उसके खिलाफ सबूत जुटा सके। लंदन पुलिस की एक यूनिट ‘ओपरेशन रेप्टर वेस्ट’ को अरोपी के इतने दिनों तक शौचालय का इस्तेमाल नहीं करने पर ट्विटर का सहारा लेना पड़ा है। पुलिस ट्विटर पर #PooWatch नाम से हैशटैग चलाकर आरोपी ड्रग डीलर के टॉयलेट की आदतें जानने की कोशिश कर रही है। द सन की खबर के मुताबिक आरोपी ड्रग डीलर को 17 जनवरी को हरलो में दबोचा गया था। आरोपी पर ‘ए क्लास’ की ड्रग सप्लाई करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी 24 वर्षीय लामार चेंबर्स को जब पुलिस ने दबोचा तब उसने ए क्लास की ड्रग गटक ली और तब से 26 दिन हो गए हैं, वह पाखाने नहीं गया है। इस तरह आरोपी ने एक और कैदी के 23 दिन तक टॉयलेट नहीं जाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

द सन ने दावा किया है कि आरोपी को टॉयलेट कराने के लिए फाइबर वाले फल और सब्जियों का हैंपर भेजा गया था, लेकिन पुलिस ने उसे लेने से मना कर दिया। जेल के अंदर आरोपी 26 दिनों से पाखाना नहीं जाने को लेकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है और उधर पुलिस परेशान है कि आरोपी पाखाना जाए। पुलिस इसके लिए लगातार उसे ट्विटर पर ट्रोल कर रही है। चेम्सफोर्ड मजिस्ट्रेस ने आरोपी को तब हिरासत में रखने का आदेश दिया है जब तक कि वह ड्रग्स के बारे में नहीं बता देता है। इसके लिए उसे 190 दिन की हिरासत में भेजा गया है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया है और हो सकता है कि जब तक वह शौचालय का इस्तेमाल नहीं करता है, वह रिहा नहीं किया जाएगा। आरोपी की हरकत देख लोग इंटरनेट पर तरह तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कुछ लिख रहा है तो कई मीम बनाकर अपने विचार व्यक्त कर रहा है। लेकिन पुलिस अब भी कशमकश में बनी हुई है और आरोपी के शौचालय जाने का इंतजार कर रही है।

keep vigilant! — Andy Pearce (@AndyPearce1975) February 8, 2018

I suspect this will be the scene very soon. pic.twitter.com/MYSdx8TP1g — Rusty Co ⚓️ (@Rusty__CoCo) February 8, 2018

He must be like this holding it in!!! pic.twitter.com/hmdhjhXQHw — Allan Discombe (@alnick1018) February 10, 2018

Day 21/3 weeks for our man on #poowatch still no movements/items to report, he will remain with us until Friday when we are back at court where we will be requesting a further 8 days should he not produce anything before that hearing #opraptor https://t.co/SqeD9keiyA — Op Raptor West (@OpRaptorWest) February 7, 2018

#London gang nominal arrested in #Harlow this afternoon for possession with intent to supply class A drugs following a stop in #ladyshot, male tried to hide drugs in adapted drinks container but failed #opraptor #sneaky #nicetry pic.twitter.com/fXCT8XJOuc — Op Raptor West (@OpRaptorWest) January 16, 2018

