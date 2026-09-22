अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को यूएन जनरल असेंबली (संयुक्त राष्ट्र महासभा) के 81वें सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने अपनी सरकार के खूब कसीदे पढ़े, इसके बाद अपनी तारीफ में उन्होंने एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाने का दावा कर दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “आठ युद्धों को रुकवाना और ऐसा करते हुए उन देशों के नेताओं के साथ दोस्ती करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है। ऐसा करना बहुत सम्मान की बात थी। इनमें से कई युद्ध तो सालों और दशकों तक चले।”

भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर की बात

आगे कहा, “मैं इन समझौतों को इसलिए करवा पाया क्योंकि मैंने अपने रिश्तों, व्यापार, टैरिफ (आयात शुल्क) के इस्तेमाल और टैरिफ की धमकी जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया, और देश के हिसाब से अलग-अलग कारण भी रहे, जैसे- पाकिस्तान और भारत, आर्मेनिया और अज़रबैजान। इनमें से लगभग हर देश ने मुझे धन्यवाद का पत्र लिखा।

शहबाज की तारीफ की

आगे उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तारीफ में कसीदे भी पढ़े। उन्होंने संबोधन में शहबाज को एक बेहतरीन इंसान बताया। और कहा, “शहबाज ने अपने थैंक्यू लेटर में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 करोड़ (30 मिलियन) लोगों की जान बचाई और शायद उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों की।”

ट्रंप ने UNGA को धन्यवाद कहा

डोनाल्ड ट्रंप ने कमर्शियल शिपिंग पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने संबोधन में कहा, “मैं UNGA का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कमर्शियल शिपिंग पर ईरान के घिनौने आतंकवादी हमलों की निंदा करने वाले प्रस्ताव को भारी बहुमत से पास किया। अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) से 1 बिलियन बैरल से अधिक तेल को सुरक्षित निकाला है, और युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा तेल की आवाजाही हो रही है। हम हर दिन और हर रात क्रमशः 22, 25, 30, 32 और 37 जहाज बाहर निकाल रहे हैं।”

ईरान के भविष्य पर लेना है फैसला- ट्रंप

आगे उन्होंने ईरान के भविष्य पर फैसला को लेकर कहा, “हालांकि मुझे एक बड़ा फैसला लेना है। क्या ईरान के साथ कोई ऐसा समझौता होगा जिससे वे फिर से खड़े हो सकें और पहले से कहीं अधिक बेहतर देश बन सकें? शायद मिडिल ईस्ट या दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक। या फिर मैं इस्लामिक रिपब्लिक को पूरी तरह खत्म कर दूं और वो भी जल्द ताकि उन्हें दोबारा लोगों और देशों को मारने और बर्बाद करने का मौका न मिले?”

चुनाव के बाद करा लेंगे समझौता- ट्रंप

ट्रंप ने कहा, “लेकिन मुझे लगता है कि हम चुनाव के ठीक बाद समझौता कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए ऐसा न करने का कोई मतलब नहीं है। वे यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि मिड-टर्म चुनाव में मेरा प्रदर्शन कैसा रहता है। उन्हें यह एहसास नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। ईरान के मामले में मैंने चुनाव को कभी कोई अहमियत न दी है और न ही दूंगा। यह बात मेरे दिमाग में भी आती ही नहीं। मेरे लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे।”

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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि उनकी वजह से भारत-पाकिस्तान का परमाणु युद्ध टल गया। एक टीवी इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनकी टैरिफ धमकी की वजह से दोनों ही देश युद्ध रोकने को तैयार हो गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें