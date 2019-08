धार्मिक स्वतंत्रता (Religious Freedom) और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा (Minority Safety) के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की न्यूयॉर्क में एक बैठक हुई है। इस बैठक में विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर चिंता जाहिर की गई। इस बैठक में खास तौर पर चीन और पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता पर निराशा जाहिर की गई और दोनों देशों के इस संबंध में लताड़ भी लगायी गई। बता दें कि यूएन बैठक (United Nations Meeting) के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने चीन और पाकिस्तान की आलोचना करते हुए दोनों देशों को लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक के दौरान अमेरिका के राजदूत सैम ब्राउनबैक ने धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर बुलायी गई यूएन की बैठक में कहा कि हम चीन की सरकार से अपील करते हैं कि वह मानवाधिकारों का सम्मान करे और देश में सभी को मूलभूत अधिकारों के तहत मिली आजादी का भी सम्मान करे। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि हम इस बात से बेहद चिंतित हैं कि चीन की सरकार देश में धार्मिक स्वतंत्रता पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रही है।

Lord Ahmad, PM’s Special Envoy on Freedom of Religion or Belief, UK, at UN meet on Safety of Religious Minorities in New York:UK has spoken up for rights of religious communities&minorities across world. From Uyghurs in China,Christians&Ahmadis in Pak. pic.twitter.com/xEv7UpD4jP

