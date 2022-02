यूक्रेनः रूस के छह लड़ाकू विमानों को निशाना बना चुका है ये पायलट? जानिए क्यों इसे कहा जा रहा घोस्ट ऑफ कीव

रूसी सैनिक एक-एक कर लगातार यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं। वो राजधानी कीव में घुस चुके हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध का आज तीसरा दिन है। इस बीच सोशल मीडिया से लेकर कई न्यूज चैनलों में यूक्रेन के आसमान को रूस से बचाने की कोशिश करते एक रहस्यमय मिग-29 फाइटर प्लेन के देखे जाने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के लोग लोग इसे ‘घोस्ट ऑफ कीव’ का नाम दे रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अकेला यूक्रेनी पायलट बेखौफ होकर कीव के आसमान में अचंभित करने वाले काम कर रहा है। वो रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर इस भूत को लेकर दावे किए जा रहे हैं। एक यूजर ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा- दो यूक्रेनी विमानों को कीव की ओर बढ़ते हुए और फिर वापस आते हुए देखा। यह उनमें से एक है। यह भूत हो सकता है?

एक दूसरे ट्वीट में कहा गया कि एक यूक्रेनी पायलट ने छह रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। पायलट को ‘घोस्ट ऑफ कीव’ कहा रहा है। उसके मिग-29 विमान को आज कई वीडियो में देखा गया है। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने भी एक इमेज शेयर कर इस पायलट को ‘घोस्ट ऑफ कीव’ का नाम दिया। सोशल मीडिया पर फिलहाल इस पायलट की जांबाजी ने कोहराम मचा रखा है। कई वीडियो शेयर किए जा चुके हैं।

Ukrainian pilot who is 6-0 shoots down a Russian Su-35 with his Mig-29. He’s been nicknamed the ghost of Kyiv, and is the first pilot since WW2 to achieve ace status! pic.twitter.com/WsoadzLrdQ

सोशल मीडिया पर लोग यूक्रेनी पायलट की क्लिप को शेयर कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने मिग-29 फाइटर जेट का एक वीडियो शेयर किया, जिसने कथित रूसी प्लेन का पीछा किया था। यूजर ने कहा कि कई सारे रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यूक्रेन के एक पायलट ने शुक्रवार को छह रूसी विमानों को मार गिराया था, जिससे वह 21वीं सदी का पहला लड़ाकू बन गया है।

Reports are coming that a Ukrainian pilot has shot down 6 Russian Aircraft today and might have possibly become the first 21st century fighter ace.

The pilot, known as “the Ghost of Kyiv” and his MiG-29 were seen in numerous videos from today.

