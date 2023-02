Ukraine-Russia War: कीव पहुंचे जो बाइडेन, किया मदद का ऐलान, कहा- अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका रूस की लगातार मदद करता रहेगा, ना सिर्फ पैसों से बल्कि सैन्य मदद के लिए भी तैयार है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (फोटो- एएनआई)

Joe Biden in Ukraine: यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) सोमवार को कीव पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले साल युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो अभी भी जारी है। इस युद्ध को एक साल होने जा रहा है, उससे पहले जो बाइडेन अचानक यूक्रेन पहुंचे हैं। बाइडेन ने यूक्रेन को सैन्य मदद और राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। यूक्रेन की मदद करता रहेगा अमेरिका जो बाइडेन ने कहा कि मंगलवार को अमेरिका यूक्रेन के लिए 500 मिलियन डॉलर की सैन्य मदद और सहायता पैकेज का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस की लगातार मदद करता रहेगा, ना सिर्फ पैसों से बल्कि सैन्य मदद के लिए भी तैयार है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद करता रहेगा। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि यूक्रेन की लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है और यूक्रेनियों की रक्षा के लिए उपकरण दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, “हम धमाकों की आवाज सुन रहे हैं। दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। यूक्रेन को एयर सर्विलांस रडार देंगे।” जरूर हारेगी रूसी सेना: बाइडेन जो बाइडेन ने कहा कि रूस की सेना जरूर हारेगी और यूक्रेन को सभी हथियार मुहैया कराए जाएंगे, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति की कीव में यात्रा को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उनका यहां आना यूक्रेनियों के समर्थन का एक महत्वपूर्ण संकेत है। Also Read जासूसी गुब्बारे की कंट्रोवर्सी के बीच चीनी विदेश मंत्री से मिले ब्लिंकन, बोले- अमेरिकी संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं

चीन ने की अमेरिका के दावों की निंदा, लगाया झूठी जानकारी फैलाने का आरोप इससे पहले, बीजिंग ने सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के दावों की निंदा की है। अमेरिका ने दावा किया था कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में चीन रूस को हथियार देने पर विचार कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने वॉशिंगटन पर झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए एक नियमित ब्रीफिंग में कहा, “हम चीन-रूस संबंधों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की टिप्पणियों को स्वीकार नहीं करते हैं।”

