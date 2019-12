ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजरवेटिव पार्टी ने 326 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। उधर, जेरेमी कॉरबिन ने चुनावी रुझानों में लेबर पार्टी को हार मिलता देख अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

The Conservatives have secured a majority in the House of Commons after winning their 326th seat: UK media #UKElections2019 https://t.co/sgX4sEt7DL