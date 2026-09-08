ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोवाइडर NATS में मंगलवार को तकनीकी समस्या आने की वजह से हाहाकार मच गया। लंदन एयरपोर्ट समेत हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर और स्टैनस्टेड हवाई अड्डों पर 300 से अधिक फ्लाइटें रद्द कर दी गईं और 250 से अधिक फ्लाइट लेट हुईं।

NATS की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, “हमें पता चला है कि दिक्कत हमारे फ्लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम में थी। हमारे इंजीनियर साइट पर हैं और जल्द से जल्द नॉर्मल ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए तुरंत काम कर रहे हैं।”

300 से अधिक फ्लाइटें हुईं कैंसिल

फ्लाइटरडार24 के अनुसार, ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की समस्या के कारण करीब 300 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर और बर्मिंघम एयरपोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 352 फ्लाइट लेट हुई हैं। यहां रोजाना औसतन करीब 1,300 उड़ानों का संचालन होता है। गैटविक पर औसतन 850 उड़ानों के मुकाबले 281 उड़ानें विलंबित हुईं। वहीं, मैनचेस्टर में 650 में से 249 और बर्मिंघम में 300 में से 101 उड़ानों में देरी हुई।

लंदन एयरपोर्ट पर सबसे अधिक असर

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में दिक्कत की वजह से UK से आने-जाने वाली फ्लाइट्स में काफी दिक्कत आई है, जिससे हीथ्रो और गैटविक जैसे एयरपोर्ट पर दिक्कत आ रही है। मंगलवार शाम तक फ्लाइट्स कैंसल और लेट होती रहीं। लंदन एयरपोर्ट पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर, स्टैनस्टेड और लंदन सिटी एयरपोर्ट से दोपहर 2 बजे के बाद टेक ऑफ करने वाली अधिकतर फ्लाइट्स में या तो देरी हुई या फिर टेक ऑफ नहीं हुआ।

65 हजार यात्री परेशान

एनालिटिक्स कंपनी Cirium के डेटा के मुताबिक, शाम 4.15 बजे तक हीथ्रो और गैटविक से आने-जाने वाली करीब 90 फ्लाइट्स कैंसल हो चुकी थीं। UK के दूसरे एयरपोर्ट जैसे एडिनबर्ग, बर्मिंघम, ब्रिस्टल और बेलफ़ास्ट एयरपोर्ट से आने वाली फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। फ्लाइट कैंसिल या फिर लेट होने की वजह से 65 हजार से अधिक यात्री लेट हुए।