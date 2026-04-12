Uganda Ultimatum Turkey: युगांडा की सेना के प्रमुख जनरल मुहूजी काइनेरूगाबा ने तुर्की को बड़ा अल्टीमेटम देते हुए दो अजीबोगरीब डिमांड रखी हैं। उनकी पहली मांग ये कि तुर्की उन्हें एक अरब डॉलर दे। उनकी ये मांग सोमालिया में इस्लामी आतंकवादियों से लड़ने में युगांडा के लंबे समय से चले आ रहे सैन्य योगदान के लिए है। इसके अलावा उनकी दूसरी मांग तुर्की की सबसे सुंदर लड़की पत्नी के तौर पर उन्हें सौंपे। उनका कहना है कि वे उससे शादी करेंगे।

शनिवार को जनरल ने तुर्की पर सोमालिया में बुनियादी ढांचे और बंदरगाह सौदों से लाभ कमाने का आरोप लगाया, जबकि यह भी कहा कि युगांडा के सैनिकों ने अल-शबाब आतंकवादियों से लड़ने में लगभग दो दशक बिताए हैं। कैनेरुगाबा ने कहा कि युगांडा को तुर्की से सैन्य हस्तक्षेप के मुआवजे के तौर पर 1 अरब डॉलर मिलने चाहिए।

क्या-क्या रहीं युगांडा की मांग

युगांडा के आर्मी चीफ ने पहले एक्स पर पोस्ट किया और फिर उसे डिलीट कर दिया। हटाए गए एक पोस्ट में कैनेरुगाबा ने लिखा, “तुर्की से मिलने वाले 1 अरब डॉलर के अलावा मैं उस देश की सबसे खूबसूरत महिला को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं।” इससे पहले की पोस्ट में उन्होंने यह भी लिखा था, “उन्हें हमें पैसे देने दो और पत्नियों को सौंपने दो! उन्हें शांति मिल जाएगी।”

राजनयिक कार्रवाई की धमकी

तुर्की ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सैन्य प्रशिक्षण और बंदरगाह/हवाई अड्डे के संचालन माध्यम से सोमालिया के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा, “मैं तुर्की के साथ संघर्ष नहीं चाहता। हमारे सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा।” उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो राजनयिक जवाबी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कंपाला में तुर्की के दूतावास को बंद करना और संबंधों को सीमित करना शामिल है।

आर्मी चीफ ने कहा कि असली समस्या तुर्की है! उन्होंने कहा कि उन्होंने तुर्की के सुधार की प्रतीक्षा की, लेकिन क्या हुआ! अगर वे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तो युगांडा अगले 30 दिनों में तुर्की के साथ सभी राजनयिक संबंध समाप्त कर देगा।

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