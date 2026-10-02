UAE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में हुई हमले को लेकर आतंकी हमला बताया है। साथ ही प्लेन में संकट के समय भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की कार्रवाई की तारीफ भी की।

यूएई के राष्ट्रपति सलाहकार अनवर गर्गश ने एक पोस्ट में मच्छार की तारीफ में कहा कि उन्होंने न केवल आतंकी का डटकर सामना किया बल्कि बड़ी ही बहादुरी से मुकाबला कर लोगों की जान बचाई।

अनवर गर्गश ने लिखा पोस्ट

अनवर गर्गश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट स्मित माथुर हर तरह की तारीफ के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने एक खतरनाक आतंकवादी घटना और संभावित आपदा के समय साहस और जिम्मेदारी की मिसाल पेश की है। बेहद मुश्किल हालात में भी उनकी पेशेवर सोच और नैतिक समझ उन्हें एक असली हीरो बनाती है।”

يستحق الطيار الهندي في "فلاي دبي" سميت ماتشهار كل التقدير، فقد جسّد في مواجهة عمل ارهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية. مهنيته وحسّه الأخلاقي في أحلك الظروف يجعلان منه بطلاً حقيقياً.



بعيدا عن الاختزال السهل لما جرى أو تبني وترويج نظريات المؤامرة، تبقى اليقظة… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 2, 2026

आगे लिखा, “जो हुआ उसे बहुत आसान समझकर देखने या साजिश की थ्योरी को मानने और बढ़ावा देने के बजाय, चरमपंथ और आतंकवाद के खतरों का सामना करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरतना जरूरी है।”

घटना के बाद यह पहली बार है जब UAE के किसी बड़े अधिकारी ने फ्लाईदुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कथित कोशिश को आतंकवादी हमला बताया है।

बता दें कि दुबई से तेल अवीव की उड़ान के दौरान 30 सितंबर की घटना में मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कॉकपिट में हुई बहस के बाद फ्लाइट का रास्ता बदलकर सऊदी अरब के तबुक की ओर कर दिया गया; विमान के सुरक्षित उतरने से पहले यात्रियों और क्रू ने बीच-बचाव किया। इस उड़ान में 174 यात्री और क्रू के आठ सदस्य सवार थे।

UAE ने दिए जांच के आदेश

गुरुवार को UAE ने फ्लाईदुबई की फ्लाइट में चाकूबाजी की घटना की जांच के आदेश दिए और कहा कि वह किसी भी आतंकी कनेक्शन की भी जांच करेगा।

UAE के विदेश मंत्रालय ने कहा कि घटना के हालात और वजह की जांच के लिए एक टीम गठित की जाएगी, क्योंकि विमान उसके देश में रजिस्टर्ड है और उस पर उनका झंडा बना हुआ है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि UAE, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव जाने वाली फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 से जुड़ी घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। घटना के दौरान फ्लाइट का रास्ता बदल दिया गया था और यह सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गई थी।

बनाई जाएगी टीम

एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, “विदेश मंत्रालय (MOFA) ने अपने बयान में बताया है कि UAE के अटॉर्नी-जनरल काउंसलर डॉ. हमद अल शम्सी ने घटना के हालात और कारणों की जांच के लिए पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के खास सदस्यों वाली एक टीम बनाने का आदेश दे दिया है।”

मंत्रालय ने यह भी कहा कि UAE अधिकारियों के पास लागू कानूनों के तहत घटना की जांच करने का अधिकार है, क्योंकि विमान UAE में रजिस्टर्ड है और उस पर UAE का झंडा लगा है। इसलिए, विमान में किए गए अपराधों पर UAE का कानून लागू होता है, भले ही वे UAE की सीमा के बाहर हुए हों।”

UAE ने नहीं बताई को-पायलट की पहचान

UAE ने अभी तक फ्लाईदुबई के उस को-पायलट की पहचान नहीं जाहिर की है, जिसने कथित तौर पर मच्छार (Machchhar) पर चाकू से हमला किया और लगभग 174 लोगों के साथ उड़ान भर रहे विमान को क्रैश करने की कोशिश की। फ्लाइट में यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों और पायलटों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया; उन्होंने को-पायलट को काबू किया और फ्लाइट को स्टेबल किया।

हालांकि घटना के कुछ घंटों बाद, कुछ इजराइली अधिकारियों और मीडिया आउटलेट्स ने को-पायलट की पहचान ओमान के नागरिक के तौर पर की। गुरुवार को नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को बताया कि को-पायलट हाल के महीनों में धार्मिक इस्लामी कट्टरपंथ को फॉलो कर रहा था। हालांकि हमला करने वाले को-पायलट का नाम अभी तक जारी नहीं किया गया है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से फोन पर बात की। स्मित मच्छार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में अपने सह-पायलट के कथित हमले के दौरान बहादुरी दिखाते हुए विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने उनके साहस की तारीफ की और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें