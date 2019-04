संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने गुरुवार को ऐलान किया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके देश के सर्वोच्च सम्मान ‘जायद मेडल’ से सम्मानित किया जाएगा। आबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इस ट्वीट में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी को ‘प्रिय दोस्त’ कहकर संबोधित किया और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। अपने ट्वीट में शेख जायद अल नाहयान ने लिखा कि “हमारे भारत के साथ ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध हैं। मेरे प्रिय दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाने के लिए निभायी गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए और उनके इन प्रयासों की प्रशंसा करते हुए यूएई के राष्ट्रपति ने उन्हें जायद मेडल से सम्मानित करने का फैसला किया है।”

बता दें कि जायद मेडल यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे विभिन्न देशों के राजाओं, राष्ट्राध्यक्षों और राष्ट्रपतियों को दिया जाता है। पूर्व में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रुस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन को भी इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। गौरतलब है कि पीएम मोदी बीते 3 सालों में 2 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा आबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी साल 2017 में भारत का दौरा कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि यूएई में एक हिन्दू मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है और आगामी 20 अप्रैल को पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए यूएई जा सकते हैं। पीएम मोदी ने बीते साल फरवरी में अपने यूएई दौरे के दौरान स्वामीनारायण मंदिर की आधारशिला रखी थी। इस मंदिर के लिए आबु धाबी के क्राउन प्रिंस द्वारा ही जमीन दान की गई है।

Shaikh Mohammed bin Zayed, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces tweets that UAE President has awarded PM Narendra Modi with the Zayed Medal. pic.twitter.com/owXnP8BRqU

