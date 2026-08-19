संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ईरान पर अनिश्चितकालीन व्यापार प्रतिबंध लगा दिया है। यूएई ने ईरानी सेना पर देश पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का आरोप लगाते हुए यह बैन लगाया है। हालांकि, ईरान ने इस आरोप से इनकार किया है।

बुधवार तड़के जारी एक बयान में, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को कमजोर करने वाले बढ़ते तनावों के मद्देनजर लिया गया है। आगे कहा गया है, “ईरान के साथ सभी व्यापार, वाणिज्यिक आदान-प्रदान और वित्तीय लेनदेन अगले आदेश तक रोक दिए गए हैं।”

यूएई का ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप

यह बयान संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय द्वारा यह कहने के बाद आया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान से दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया है, जिनमें से एक देश की क्षेत्रीय जल सीमा के बाहर गिरी और दूसरी उसके भीतर गिरी। बयान में, मंत्रालय ने कहा कि मिसाइलें समुद्री यातायात को निशाना बना रही थीं। यूएई ने राष्ट्र की सुरक्षा या समुद्री नौवहन को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का मुकाबला करने की बात दोहराई।

यह व्यापार प्रतिबंध ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी बनाए रखी है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अमेरिकी मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए सैन्य दबाव के बजाय आर्थिक दबाव की ओर रुख करने का संकेत दिया है।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने आरोपों को खारिज किया

वहीं, दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सुझाव दिया कि अमेरिका और इजरायल द्वारा उनके देश के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध के बीच एक झूठा अभियान था। बगाई ने चेतावनी दी कि यह दावा अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांत के विपरीत है और क्षेत्रीय पक्षों से आग्रह किया कि वे ईरान के खिलाफ निराधार दावों से दूर रहें। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी आकलन में अमेरिका और इज़रायल की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

यूएई और ईरान के बीच हमले

मंगलवार का हमला अमेरिकी-ईरानी शांति वार्ता के लिए 60 दिनों की समय सीमा समाप्त होने के एक दिन बाद हुआ। युद्ध के पहले 6 हफ्तों में ईरान ने अन्य किसी भी खाड़ी देश की तुलना में यूएई को सबसे अधिक जवाबी हमलों से निशाना बनाया जिसमें 530 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें, दर्जनों क्रूज मिसाइलें और 2200 से अधिक ड्रोन दागे गए जिन्हें उसने अमेरिकी संपत्तियां बताया। मंगलवार का हमला मई के बाद संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने वाला पहला हमला है। यह उस घटना के कुछ दिनों बाद हुआ है जब यूएई ने ईरान पर होर्मुज जलमार्ग में अपनी सरकारी स्वामित्व वाली अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के दो जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाया था।

युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद, मार्च की शुरुआत में ही संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों देशों के बीच सीधी माल ढुलाई को निलंबित कर दिया था और जून के अंत में दुबई के जेबेल अली बंदरगाह के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू किया था।

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ईरान से जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) अब अमेरिका का हिस्सा है। उन्होंने अपने पोस्ट में नक्शा भी जारी किया है। साथ ही एक अन्य पोस्ट में उन्होंने होर्मुज खुला हुआ है और वहां से जहाजों की आवाजाही जारी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें