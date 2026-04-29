संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मंगलवार को OPEC (ओपेक) और OPEC+ को छोड़ने का ऐलान किया है। यूएई ने कहा कि वह एक मई से OPEC (ओपेक) और OPEC+ समूह से बाहर निकल जाएगा। यह तेल उत्पादक देशों के इस समूह के लिए एक बड़ा झटका है।

यह फैसला यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी WAM के माध्यम से दी गई, जिसमें यूएई ने इस कदम को दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप है। यूएई का यह फैसला ऐसे समय में आया है कि जब ईरान युद्ध की वजह से पहले की वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट छाया हुआ है।

50 साल से अधिक समय से था जुड़ा

UAE, जो OPEC के कुल उत्पादन का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है। यूएई ने कहा कि वह 50 साल से अधिक समय के बाद OPEC छोड़ देगा। आगे कहा कि वह काफी समय से इस कार्टेल को छोड़ने का विचार कर रहा था। उसकी शिकायत थी कि उसके कोटे की वजह से उसके तेल निर्यात में कमी आई है। अब उम्मीद है कि यह देश अपने ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाएगा।

The UAE’s decision to exit from OPEC reflects a policy-driven evolution aligned with long-term market fundamentals. We thank OPEC and its member countries for decades of constructive cooperation. We remain committed to energy security, providing reliable, responsible, and… — سهيل المزروعي (@HESuhail) April 28, 2026

कितना करता था उत्पादन?

ओपेक के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, यूएई सालाना करीब 2.9 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है, जबकि सऊदी अरब करीब 9 मिलियन बैरल का उत्पादन करता है।

यूएई का OPEC छोड़ने के फैसले ने खाड़ी देशों के बीच की फूट को उजागर कर दिया है। यूएई ने कहा, “इस आर्गनाइजेशन से बाहर निकलने के बाद वह जिम्मेदारी से काम करना जारी रखेगा और बाजार की स्थितियों के अनुरूप धीरे-धीरे अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में लाएगा।”

सऊदी से चल रहा था लगातार तनाव

यूएई काफी समय से सऊदी अरब से अपने तेल उत्पादन क्षमता कोटा बढ़ाने के लिए कह रहा था लेकिन सऊदी अरब इसकी मंजूरी नहीं दे रहा था। इसी कारण काफी लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव था।

क्या है OPEC?

OPEC यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, खाड़ी देशों का एक संगठन है, जो प्रमुख तेल उत्पादक और तेल पर निर्भर देशों के बीच सहयोग का संभव बनाता है, ताकि वे सामूहित रूप से वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित कर सकें और अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। इस समूह का प्रतिनिधित्व सऊदी अरब करता है।

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ईरान और अमेरिका के बीच आधिकारिक तौर पर अभी सीजफायर है। इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की घोषणा कर दी, लेकिन 24 घंटे के बाद ही उसने ये आदेश वापस ले लिया और इसे बंद करने की घोषणा कर दी। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने समझौता नियमों का उल्लंघन किया है। जब से यह युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर भी हमले किए हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भी शामिल है जिसपर ईरान ने सबसे अधिक हमले किए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें