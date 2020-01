बग़दाद में अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट से हमला, सुलेमानी की मौत के बाद और बढ़ा तनाव

इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला किया गया है। हमले को लेकर बीबीसी के एक पत्रकार ने ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। हमले के बाद दूतावास के अंदर अफरा तफरी मच गई। वहीं ट्वीट में पत्रकार ने कहा है कि हमला दो राउंड में किया गया है। हालांकि अभी तक यह सामने नहीं आया है कि इस हमले में कितने लोग हताहत हुए हैं। इस हमले में कत्यूषा रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। हमले के बाद वहां अमेरिकी विमान उड़ते नजर आए। जिस जगह रॉकेट से हमला किया गया वहां अमेरिकी सुरक्षा बलों का सैन्य ठिकाना है।

मालूम हो कि हाल ही में ईरान की इलीट कुद्स सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत से वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। सुलेमानी के साथ इराक के ईरान समर्थित संगठन- पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स (पीएमएफ) के कमांडर अबु महदी अल-मुहंदिस समेत 8 लोगों की मौत भी हो गई थी। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने जवाबी हमले की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जनरल सुलेमानी की मौत का हम बदला लेंगे। सुलेमानी की मौत ने अमेरिका-इजरायल के खिलाफ विरोध को दो गुना कर दिया है। देश में तीन दिन का राजकीय शोक होगा।

ये भी बताते चलें कि जनरल कासिम की मौत के बाद इराक की विद्रोही शिया सेना ने बदले की बात करते हुए अपने लड़ाकों को तैयार रहने के लिए कहा था जिसको देखते हुए बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द इराक छोड़ने की सलाह दे चुके हैं।

#Update #Breaking

2 rounds rockets attack near #US embassy in #Baghdad landed famous near cross swords https://t.co/g6srS1aEXq

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 4, 2020